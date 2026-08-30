Wout Weghorst is dertien jaar samen met zijn vriendin Nikki van Esch, die hij al kent van de middelbare school. Het stel kreeg in de loop der jaren samen vier kinderen. Na een periode waarin de spits vooral in het nieuws stond vanwege tegenvallende prestaties bij FC Twente, heeft hij nu een bijzondere volgende stap gezet in hun relatie.

Via Instagram deelde Weghorst een reeks foto's van een romantische aanzoekscène, compleet met een boom vol opgehangen herinneringsfoto's van het koppel en een sfeervolle zonsondergang op de achtergrond. Op de beelden is te zien hoe de spits knielt voor Van Esch, waarna de twee elkaar innig vasthouden. Bij het bericht schreef Weghorst simpelweg "YES!" met een hartje.

Waar en wanneer het aanzoek precies plaatsvond, laat Weghorst in het midden. Op de foto's is wel een Zuid-Europees landschap te zien. Die setting doet vermoeden dat het moment zelf al iets langer geleden plaatsvond.

Jeugdliefde

Weghorst en Van Esch leerden elkaar kennen op de middelbare school en zoenden voor het eerst in hun laatste schooljaar. De liefde ontstond niet meteen: Van Esch onthulde eerder zelf dat ze in het begin "een verschrikkelijke hekel" aan Weghorst had en hem maar een vervelend ventje vond. Uiteindelijk sloeg de vonk alsnog over, en groeide het stel steeds meer naar elkaar toe.

Inmiddels vormen ze samen een gezin met vier kinderen: Juul, Lucie Mary Jo, Daantje Suze Mary en Wies, die eind 2024 werd geboren. Van Esch blijft doorgaans liever op de achtergrond en geeft zelden interviews, waardoor deze verlovingsfoto's een uitzonderlijk kijkje geven in het privéleven van de spits.

Bewogen periode voor Weghorst

Het romantische nieuws komt op een moment dat het sportief allerminst rustig is rond Weghorst. De spits van FC Twente lag de afgelopen weken onder een vergrootglas vanwege tegenvallende resultaten en kritiek op zijn spel, voordat hij vorige week met een doelpunt en assist een cruciale rol speelde bij de Europese kwalificatie van de Tukkers.

Vanavond staat Weghorst alweer op het veld: FC Twente speelt om 20.00 uur op bezoek bij SC Cambuur in de Eredivisie. Na een sportief lastige periode, hoopt de spits met zijn laatste optreden de goede lijn door te trekken naar Leeuwarden.