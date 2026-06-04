Robert Doornbos beleefde drie jaar geleden angstvallige momenten toen hij op een bijzonder gewelddadige manier werd beroofd. Na lang onderzoek heeft het Nederlandse hof inmiddels een uitspraak gedaan tegen de hoofdverdachte en een handlanger.

Op 18 maart 2023 werd voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos uit het niets beroofd in de buurt van de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Waarschijnlijk hadden de dieven het gemunt op zijn dure Rolex-horloge. Vooral door de omstandigheden, die zeer gewelddadig waren, wilde het Nederlandse hof graag de daders pakken. Nadat bekend werd wie de overval had uitgevoerd, volgde een lang onderzoek dat donderdag tot een uitspraak is gekomen.

Gewelddadige overval

De 44-jarige Doornbos werd in het donker aangevallen met een knuppel, meermalen geslagen en beroofd van zijn Rolex-horloge en zijn telefoon. Hij raakte gewond. "Deze onverhoedse, gewelddadige overval moet enorm beangstigend voor het slachtoffer zijn geweest, temeer daar hij bij zijn woning, waar hij zich veilig zou moeten kunnen voelen, door de verdachte en zijn mededader werd opgewacht. Dit alles rekent het hof de verdachte dan ook zeer aan", staat in de uitspraak. De man is verminderd toerekeningsvatbaar.

De verdachte, een 23-jarige man uit Amsterdam, hoeft niet meer de cel in. Hij is veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tijdens zijn voorarrest heeft hij zijn straf inmiddels al uitgezeten. Wel heeft hij een proeftijd van twee jaar, waarin hij zich verplicht moet laten behandelen. Ook mag hij in die tijd niet opnieuw de fout in gaan.

Uitspraak

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep overigens een celstraf geëist van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Een 30-jarige medeverdachte werd uiteindelijk vrijgesproken van betrokkenheid bij de gewelddadige beroving. Doornbos heeft zelf nog niet gereageerd op de uitspraak.

In het jaar na de beroving besloot Doornbos met zijn partner Chantal Bles en hun kinderen te emigreren naar het Midden-Oosten. Of het incident daar een rol in heeft gespeeld, is onduidelijk. Wel sprak de oud-coureur zich meermaals uit tegen de huidige gang van zaken in Nederland en heeft het in Dubai goed naar zijn zin.

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