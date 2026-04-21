Er is de laatste tijd een hoop gebeurd in het leven van voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. Hij en zijn gezin ontvluchtten Dubai vanwege de politieke en militaire onrust in het Midden-Oosten. Een week geleden keerden ze terug. Het voelt vertrouwd, zo laat hij weten.

Aanvankelijk reisde het gezin van Doornbos de wereld rond. Na hun terugkeer in de Verenigde Arabische Emiraten, waarin Dubai ligt, waren de scholen nog gesloten. Inmiddels is die vakantiepret over en konden de kinderen van Doornbos en zijn partner Chantal Bles weer naar school gaan.

Op Instagram heeft de Rotterdamse ex-coureur van Red Bull en Minardi een update gegeven over het reilen en zeilen van zijn gezin. "Terug in Dubai", zo begint hij. "We zijn er nu weer een week en het voelt als thuis. Maar dit keer hebben we Simba bij ons", zo verwijst hij naar hun hond. De komst van Simba maakte een hoop los, zo blijkt.

Ervaren

"We wandelen in de ochtend, we zien de zonsondergangen. En er is een heleboel chaos in de dierentuin die ons gezin is. We moesten weer settelen. We moesten nieuwe favoriete plekken vinden. Het was een week waarin we nieuwe routines opdeden. We beleefden kleine gezellige momenten en maakten al een hoop nieuwe herinneringen. We kunnen gerust zeggen dat ik met jou, Simba, Dubai heel anders ervaar."

Abu Dhabi

In enkele story's laat Doornbos zien wat hij de afgelopen dagen zoals heeft gedaan. Hij reed bijvoorbeeld van Dubai naar Abu Dhabi voor wat commerciële opdrachten en voor de opname van een podcast over autosport. Daarnaast deelt hij een korte video waarin is te zien dat zijn kinderen hartelijk worden ontvangen bij de heropening van hun school.

Bij de ingang is er een boog van ballonnen opgehangen en direct na binnenkomst staat er een enthousiaste vrouw klaar om de kinderen op te vangen. In een andere video toont Doornbos dat ze in een zwembadje springen. Alles lijkt dus weer normaal na een periode van onzekerheid. In Ziggo Sport Race Café vertelde hij onlangs over die tijd. "Je voelt je al veilig dat je onder die koepel zit. Dat is een bizar idee, dat er honderden drones elke dag of elke week worden tegengehouden. Het is een ongezonde situatie, absoluut."