De iconische Grand Prix van Monaco wordt dit weekend verreden en veel racefans kunnen niet wachten. Dat geldt ook voor oud-coureur Robert Doornbos die een lange geschiedenis kent met het circuit. Ook al woont hij inmiddels al weer geruime tijd in Dubai, toch heeft Monaco altijd een bijzonder plekje in zijn hart.

Voor Max Verstappen wordt het hopen op eenzelfde soort resultaat als bij de Grote Prijs van Canada, toen hij voor het eerst dit seizoen weer op het podium eindigde. De Nederlandse Red Bull-coureur won de race in het Prinsendom al tweemaal, al is dat inmiddels alweer drie jaar geleden. Ook Robert Doornbos racete ooit op het circuit en kijkt vanuit Dubai reikhalzend uit naar de race.

'Momenten die je nooit vergeet'

"Monaco zal voor mij altijd als thuis voelen", begint een openhartige Doornbos op zijn eigen sociale kanalen. Hij kwam in zijn jeugd al veel in Monaco en ook tijdens de raceweekends. "Lang voordat ik zelf in de Formule 1 reed, stond ik als kleine jongen op het balkon van mijn opa en oma met uitzicht op Casino Square tijdens het Grand Prix-weekend."

Als kind dat zo dicht bij de race kwam, droomde Doornbos er altijd al van om ooit zelf eens deel te nemen aan de race. Dat lukte hem uiteindelijk. "Jaren later werd die droom werkelijkheid", vertelt hij daarover. Hij racete bovendien zelfs nog een tijdje onder de Monegaskische vlag. "Van kijken als kleine jongen tot racen in de Formule 1 met Red Bull Racing. Dat zijn momenten die je nooit vergeet."

Dubai en Monaco

Tegenwoordig woont de 44-jarige Doornbos al weer geruime tijd in Dubai. Die plek is volgens hem geweldig en hij haalde dan ook al meermaals uit naar Nederland. Toch komt Monaco dichtbij Dubai wat hem betreft. "Hoewel Dubai tegenwoordig thuis is, blijft Monaco een plek die altijd bijzonder zal blijven. De sfeer, de historie, het circuit en vooral de herinneringen", vervolgt hij. "En eerlijk? Monaco kwalificatie blijft misschien wel de mooiste ronde van het hele Formule 1-seizoen."

Voor Verstappen wordt het dit weekend een thuiswedstrijd, daar hij woonachtig is in Monaco. Het weekend wordt op vrijdag afgetrapt met de eerste vrije training, waarna de iconische race op zondag op de planning staat.

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