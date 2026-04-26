Robert Doornbos is inmiddels weer helemaal op zijn plek, nadat hij onlangs terugkeerde met zijn familie in Dubai. Maar een Nederlander blijf je nou eenmaal voor altijd, zelfs als je zo veel kritiek hebt op het land als de oud-coureur. Vanuit het Midden-Oosten vierde hij zondag namelijk iets wel heel typisch Nederlands.

Na een soort vlucht van ruim een maand, die de familie langs onder meer Zuid-Afrika en Spanje bracht, is Robert Doornbos met zijn gezin alweer even gelukkig en terug in Dubai. Voor de oud-coureur zelf voelde het als een opluchting om weer terug te zijn daar waar hij zich 'helemaal thuis voelt'. Maar zelfs vanuit het Midden-Oosten kan hij het niet laten om alsnog iets typisch Nederlands te doen, ook al zou hij hier liever niet meer willen wonen.

Kritiek op Nederland

Doornbos was in de afgelopen tijd veelvuldig boos op Nederland. Zo sprak hij zich onder meer fel uit tegen de politiek in zijn geboorteland. Daarom is het ronduit opmerkelijk te noemen dat de voormalig coureur van Red Bull zich op zondag alsnog waagt aan een traditionele Nederlandse viering van Koningsdag.

De sociale kanalen van Doornbos, en zijn vrouw Chantal Bles, laten immers zien dat de twee zich volop aan het voorbereiden zijn op het Oranje-spektakel. "Nou, serieus bezig jij hè?", vraagt Bles aan haar man, die zichzelf volledig heeft omhuld met oranje attributen. "Wij vieren hier, gewoon in Dubai, Koningsdag thuis. Wel een dag eerder want de kids moeten gewoon naar school morgen."

Feest met'geïmproviseerde Nederlanders'

Bovendien heeft het stel een aantal landgenoten gevonden om een feestje mee te bouwen. Of nou ja, landgenoten. "Er zijn best veel Nederlanders nog die langskomen, en wat geïmproviseerde Nederlanders", stelt de 44-jarige Doornbos. "Nou, eigenlijk zijn het best weinig Nederlanders", valt Bles hem bij. Want wat blijkt nou? Het zijn voornamelijk mensen die zich voordoen als Nederlanders.

"Italianen met Nederlandse vlaggetjes, Engelsen met Nederlandse vlaggetjes. We leren ze wel een paar Nederlandse woorden", licht Doornbos verder toe over zijn aanstaande feestje. Er zal ongetwijfeld een aardig woordje Nederlands worden gesproken, aangezien de familie hun vrienden wat heeft bijgebracht. "Ik heb ze net godverdomme geleerd." De familie die normaal gesproken zo kritisch is op Nederland, kan het grote nationale feest natuurlijk niet overslaan. Zelfs niet vanuit het Midden-Oosten.