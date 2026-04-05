Robert Doornbos staat natuurlijk vooral bekend om zijn rol als analist bij de Formule 1. Maar daarbuiten schuwt de oud-coureur het zeker niet om zijn mening over van alles en nog wat te laten doorschemeren. Zijn laatste opvallende ontboezeming heeft echter tot veel boze reacties geleid.

Voor Robert Doornbos staat zijn leven de afgelopen weken behoorlijk op de kop. Hij emigreerde samen met zijn vrouw Chantal Bles, en hun kinderen naar Dubai, aangezien hij helemaal klaar was met Nederland. Toen er echter oorlog uitbrak in het Midden-Oosten moest de familie halsoverkop op de vlucht.

Familietrip

Van die lastige periode heeft de familie Doornbos in ieder geval geprobeerd het beste te maken. Eerst vertrok het gezin naar Zuid-Afrika, waar werd genoten van de prachtige natuur en de wilde dieren. Vervolgens maakte de voormalig Formule 1-coureur met vrouw en kinderen een uitstapje om op wintersport te gaan. Inmiddels valt op hun sociale kanalen te zien dat zij zich in Spanje bevinden. Maar zelfs vanuit Spanje kan Doornbos het niet laten om zijn ongezouten mening te geven over nota bene Nederland.

Felle mening Doornbos

Onder een video van actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag, waar het over het onderwerp asielzoekerscentra gaat, kan de 44-jarige Doornbos zich niet inhouden. Te gast in de studio is vlogger Tom van den Heuvel, die vaak het randje op zoekt en met extreme uitspraken komt. "Wat een held die Tom! Nederland maak zichzelf helemaal kapot met immigratie beleid", aldus de oud-coureur van Red Bull.

En dat nou juist Doornbos, die zelf met de noorderzon vertrok vanuit Nederland, zich nu uitlaat over het reilen en zeilen in zijn geboorteland, stuit op veel boze reacties vanuit Nederland. Veel mensen vragen zich af of hij wel recht heeft van spreken, daar Doornbos eigenlijk zelf immigrant is in zijn woonplaats Dubai. Ook het feit dat hij zich zo fel uitspreekt over migratie haalt de toorn op de hals van veel Nederlanders. Zo komt de geboren Rotterdammer dus opnieuw negatief in het nieuws.

Eerdere commotie

Eerder zorgde Doornbos en zijn vrouw ook al voor veel commotie met een reeks filmpjes op Instagram van hun vlucht uit Dubai. Bovendien vonden veel mensen het niet kunnen dat zij zichzelf openlijk filmden bij het verrichten van een goede daad in Zuid-Afrika. Tel daar ook nog eens bij op dat Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten volgens Doornbos nog altijd stukken beter zijn dan Nederland en zijn ongezouten mening. Veel mensen vinden dat hij zich beter kan focussen op de Formule 1.