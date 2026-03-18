Robert Doornbos emigreede een tijd geleden naar Dubai en kwam plots midden in een oorlog terecht. Op zijn sociale media houdt hij zijn volgers op de hoogte van de situatie waar hij en zijn gezin zich in bevinden. Momenteel is het gezelschap op een veilige plek, maar daar haalden zij wel de woede van veel volgers op de hals.

Eind 2024 vertrok oud-coureur Robert Doornbos met vrouw en kinderen naar Dubai. "Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm", zei de oud-coureur toen over zijn emigratie.

Zuid-Afrika

Maar door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël met Iran veranderde de situatie in Dubai volledig. Op een gegeven moment hoorde de voormalig coureur zelfs 'de rakketten over hun huis vliegen'. Daardoor moest het hele gezin halsoverkop vertrekken om zich in veiligheid te brengen en werd Zuid-Afrika de nieuwe plek van bestemming.

In Afrika beleeft de familie momenteel een soort 'vakantie'. Op de Instagram-pagina van Doornbos plaatst hij een serie familiekiekjes. De tekst bij het bericht is veelzeggend. "Deze reis was niet gepland maar we voelen ons gezegend om hier te zijn", zo laat hij bij de foto's optekenen.

'Ik mis je'

Toch wil de oud-rijder, die in 2005 en 2006 in de Formule 1 racete, het liefst zo snel mogelijk terug. Bij een story op zijn Instagram plaatst hij de veelzeggende woorden. "Ik mis je en tot snel! Dubai."

Hulp

In Zuid-Afrika helpt de familie Doornbos bovendien de lokale bevolking. De afgelopen dagen plaatste hij veel stories waarin ze voedsel en spullen uitdeelden aan inwoners van de townships in Zuid-Afrika. Dat zijn de sloppenwijken waar veel armoede heerst. Doornbos hoopt met zijn cadeau's om de mensen daar wat te helpen. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek van volgers. Velen van hen vonden dat het vooral voor de bühne was.

Kritiek

Daar reageerde Chantal Bles, de vrouw van de oud-Red Bull-rijder, cynisch op. "Het wordt steeds gekker... ik schaam me voor jullie..", zo begint Bles. "Wat brengen jullie bij? Wij gaan voor een positief account, dus zullen we hierna jullie schamende comments deleten. Jullie zijn het helaas niet waard en hebben absoluut geen waarde en geen idee... Gelukkig zijn de positieve volgers in de meerderheid."