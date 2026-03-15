Robert Doornbos, zijn partner Chantal Bles en twee kinderen verhuisden een paar jaar terug naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. In de luxestad was het door de oorlog - die was gestart tussen Israël en de Verenigde Staten aan de ene kant en Iran aan de andere kant - niet veilig. Dus vluchtte de voormalig Formule 1-coureur. Het zorgt voor onzekere tijden bij hem en zijn gezin.

Eind februari begonnen luchtaanvallen van de VS en Israël op Iran. Als vergeldingsacties schoot Iran raketten af op meerdere Amerikaanse legerbases in de regio. Qatar, Jordanië, Bahrein en de VAE waren daarbij doelwit. "Dit is een onwerkelijke situatie om in te zitten, we horen de raketten over ons huis vliegen in Dubai", schetste Doornbos destijds.

Familie Doornbos 'op vakantie'

De familie heeft Dubai inmiddels verlaten. De futuristische stad is ingeruild voor een ander verblijf, zo is inmiddels duidelijk via de Instagram van Bles. Zij doet daar openhartig haar verhaal. "Zo dankbaar hier te zijn...", plaatst ze bij een foto van een zwembad en - wat lijkt - een hotel. "Dankbaar de kids niet het nieuwe normaal mee te hoeven geven van geluiden die angst en stress geven", zegt ze over de overvliegende raketten eerder in Dubai.

"Tegelijkertijd voelen wij als ouders de onzekerheid. Wanneer kunnen we terugkeren naar ons huis?", vraagt Bles zich hardop af. De kinderen kunnen voorlopig niet naar school, terwijl ook vrienden een tijd lang niet kunnen worden gezien. "Het is een surrealistisch gevoel", schetst de vrouw van Doornbos. "Een gevoel van geluk en misselijkheid wisselen elkaar af", aldus Bles, die niet goed slaapt. "Het voelt niet als een normale vakantie.. wel een die we nooit zullen vergeten.."

Geen races in Bahrein en Saoedi-Arabië

Dit weekeinde werd ook bekend dat door de uitgebroken oorlog in Iran geen races zullen zijn in Bahrein en Saoedi-Arabië. "Erg jammer", reageerde Doornbos. "Maar uiteraard het enige juiste om te doen."

Tallon Griekspoor

Overigens was Doornbos niet de enige Nederlandse (oud-)sporter die werd getroffen door de situatie in het Midden-Oosten. Tallon Griekspoor zat er ook een tijdje vast. De tennisser haalde knap de finale van het ATP-toernooi in Dubai, maar moest zich voor de eindstrijd terugtrekken met een blessure. Griekspoor kon echter niet meteen vertrekken. Door de onrust in de regio was het luchtruim boven de Verenigde Arabische Emiraten gesloten. Pas na enkele dagen kon hij weg.