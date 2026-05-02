John Heitinga had ruim een jaar lang een luxueuze woning in Amsterdam te koop staan. Uiteindelijk moest de voormalig topvoetballer genoegen nemen met een aanzienlijk lager bedrag dan gewenst.

Het afgelopen jaar was een behoorlijke rollercoaster voor Heitinga. Hij was assistent bij de succesformatie van Arne Slot bij Liverpool, dat vorig seizoen kampioen werd van de Champions League. Het leverde hem een spraakmakende terugkeer op bij zijn Ajax, waar hij Francesco Farioli opvolgde als hoofdtrainer. De Italiaan was op een haar na het kampioenschap misgelopen met de Amsterdammers.

Razendsnel ontslag

Lang bleef Heitinga echter niet op zijn post bij Ajax. De resultaten vielen zwaar tegen, waarna de clubleiding in november ingreep. De oud-international van Oranje werd op non-actief gesteld. Fred Grim was zijn opvolger - ook hij is overigens aan de kant geschoven, ten faveure van Oscar Garcia.

Even was Heitinga nog de rechterhand van Thomas Frank bij Tottenham Hotspur. Maar toen de Deen werd ontslagen, vertrok de Nederlander uiteindelijk in zijn kielzog. Mogelijk komt Heitinga binnenkort wederom in Liverpool te werken. Slot kijkt naar de opties om zijn technische staf bij Liverpool te versterken.

John Heitinga loopt miljoen mis

Er is dus van alles gaande rondom Heitinga op de trainersmarkt, maar dat niet alleen. Ook op de huizenmarkt is hij druk. Volgens Bekende Buren verkocht hij onlangs na een jaar zijn ruime woning aan de Willemsparkweg in Amsterdam. Heitinga, die in de buurt woonde met onder anderen presentatrices Monica Geuze en Chantal Janzen, had voor ogen om het herenhuis voor 4,95 miljoen euro te verkopen.

Hij kwam bedrogen uit. Niemand hapte. Afgelopen oktober verlaagde hij daardoor de prijs naar 4,5 miljoen euro. Maar ook na die prijsverlaging kwam er geen koper. Die werd pas dit voorjaar gevonden. Hij pingelde er nog wat vanaf, want Heitinga verkocht het huis uiteindelijk voor 4 miljoen euro. Een verschil van 1 miljoen met wat hij voor ogen had.

Desondanks maakt Heitinga wel winst, want hij kocht het pand elf jaar gelden voor 2,7 miljoen. Dus houdt hij er nog 1,3 miljoen euro aan over. De koper krijgt daar 375 vierkante meter aan woonoppervlakte voor terug. Heitinga zelf bezit nog een villa in Amstelveen, dus om een verblijfplaats zit hij niet verlegen.