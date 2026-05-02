Nederlandse oud-voetballer Arjen Robben groeide tijdens zijn carrière uit tot icoon bij Bayern München. Dit weekend keerde hij even terug bij de Duitse topclub. En volgens fans kan hij daar zo weer aan de slag.

Robben speelde van 2009 tot 2019 bij Bayern München en scoorde er 99 keer in 201 duels. Daarna speelde hij nog zeven wedstrijden voor FC Groningen om vervolgens een einde te maken aan zijn spelerscarrière. Momenteel is de 42-jarige jeugdtrainer bij FC Groningen.

Maar vrijdag keerde hij weer even terug op de training bij Bayern. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat hij trainer Vincent Kompany de hand schud, net als topspelers Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer en Joshua Kimmich. Met die laatste twee speelde Robben nog samen bij de club.

Fit

Maar online wordt Robben vooral geprezen om zijn fitte uiterlijk. Volgens Bayern-fans kan de voormalig Oranje-international zo weer aan de bak bij de club. "Nog steeds fit, alsof hij nooit weg is geweest", wordt er gereageerd op een video op X. "Hij gaat starten tegen Heidenheim. Ik zie de visie van Kompany."

Arjen Robben at Säbener Straße today



🎥 @FCBayern pic.twitter.com/FhJ029dlli — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 1, 2026

"Hij zou op zijn minst op de bank kunnen zitten in de wedstrijd tegen Heidenheim, niet?", stelt een andere fan voor. "Kan hij zin tenue aantrekken en spelen? Hij lijkt in geweldige vorm. We kunnen wel wat hulp gebruiken", wordt ook geschreven. "Het is alsof hij nooit met pensioen is gegaan en nog steeds onderdeel is van het team."

In de reacties wordt ook een rol als trainer voor Robben bij de club geopperd. Hij is nu trainer van FC Groningen Onder 14. Tijdens een wedstrijd van zijn ploeg kreeg hij het onlangs aan de stok met Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee.

Bayern München - Heidenheim

Bayern München speelt zaterdag om 15.30 uur tegen Heidenheim in de Bundesliga. Het team van Kompany staat eerste in de competitie en is ook nog in de race voor de eindzege in de Champions League. De ploeg verloor in de heenwedstrijd van de halve finale met 5-4 van titelverdediger Paris Saint-Germain.