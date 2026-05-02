Arne Slot maakt zich op voor een belangrijke wedstrijd aanstaande zondag. Hij treft met Liverpool het sterke Manchester United, waarmee het verwikkeld is in een strijd om een Champions League-plek. Hoewel de resultaten van Liverpool goed zijn de laatste tijd, blijft men kritisch op Slot. Hij kreeg de vraag of hij die kritiek terecht vindt. "Ik besteed daar helemaal geen tijd aan."

Arne Slot heeft de weg omhoog weer ingezet met Liverpool. De laatste drie wedstrijden in de Premier League werden gewonnen waardoor de club op een comfortabele positie staat op de ranglijst. Ze staan momenteel vierde met acht punten voorsprong op de nummer 6. Daarmee lijkt Champions League-voetbal wel binnen, maar Slot wil meer. "We willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen, nu we niet meer kampioen kunnen worden."

Champions League

En daarmee kan hij een grote slag slaan aanstaande zondag, wanneer hij met Liverpool afreist naar Manchester. Daar treft hij nummer drie Manchester United. "Een wedstrijd winnen is altijd belangrijk voor de plek op de ranglijst, maar het is inderdaad een grote wedstrijd tegen Manchester United. Niet alleen omdat het United is, maar ook voor de Champions League."

Op de persconferentie werd hem gevraagd hoe belangrijk het voor hem is om volgend jaar weer hoge ogen te gooien in de Champions League. "Ik weet hoe belangrijk het is om in die competitie te spelen voor deze club. Dat is een heel belangrijke stap." Daarvoor moet het spel wel beter worden, vindt hij. Ondanks dat de huidige resultaten hoopvol zijn, denkt hij dat het nog veel beter kan.

Kritiek op Slot

Daar vertelt hij over wanneer hem wordt gevraagd of hij vindt dat hij te hard wordt aangepakt door de pers. " Ik denk dat jullie daar over moeten oordelen, daar ga ik niet over. Ik beoordeel mijn spelers, of ze hard werken en goed spelen, of ze de tactische dingen goed doen. Ik spendeer niet mijn tijd om te beoordelen of ik te hard wordt beoordeeld", vertelt hij.

Daarna richt hij zich op de ontwikkeling van het team. "Wel vind ik dat we veel beter kunnen dan dat we nu zijn. Als je kijkt naar de resultaten kunnen we tevreden zijn met 3 uit 3. Maar op basis van onze performance kunnen we beter zijn. We hebben dat ook al laten zien, maar in veel van die wedstrijden waren we ongelukkig in het eindresultaat. Ik wil niet zeggen dat we afgelopen drie niet verdienden te winnen maar we hadden meer geluk dan het hele seizoen."

Geen voltallige selectie