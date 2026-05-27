De Franse sportwereld rouwt om de dood van Gaël da Silva. Hij kwam op 41-jarige leeftijd op tragische wijze om het leven bij een verkeersongeval. "De Franse gymnastiek verliest een groot kampioen."

"De Franse Gymnastiekfederatie (FFGYM) is diep bedroefd door het tragische overlijden van Gaël Da Silva op 26 mei 2026", valt te lezen op de website van de nationale sportkoepel. "Gaël, een toonaangevende figuur in de Franse herenturnsport, wijdde een groot deel van zijn leven aan zijn sport, die hij met passie, hoge standaarden en vrijgevigheid vertegenwoordigde."

Brons op Europees kampioenschap

Da Silva had even nodig om zijn debuut te maken op de Olympische Zomerspelen. In 2004 was hij reserve, vier jaar later viel hij geblesseerd af. Pas in 2012 bij de Spelen in Londen maakte hij zijn opwachting. De Fransman kwam met zijn landgenoten in de landenfinale niet verder dan een achtste plek. Zelf werd hij individueel tiende op de vloer.

Da Silva won op nationaal niveau meerdere titels, ook kwam er één mondiale prijs. Zijn carrière zal vooral herinnerd worden vanwege de Europese kampioenschappen van 2012 in Montpellier, waar hij een schitterende bronzen medaille won op de vloer. Na zijn topcarrière koos Da Silva ervoor om zijn passie voor gymnastiek te blijven delen als sportinstructeur. Hij begeleidde talloze jonge gymnasten.

Franse turnwereld in diepe rouw

Da Silva was getrouwd met voormalig turnster Camille Schmutz. Samen kregen ze drie kinderen. "Het plotselinge overlijden van Gaël Da Silva heeft de Franse gymnastiekwereld in diepe rouw gedompeld", aldus Dominique Mérieux, voorzitter van de FFGYM. "Ik kende Gaël al sinds zijn kindertijd en ik heb het geluk gehad een gepassioneerde, genereuze jongeman te zien opgroeien, die zich met hart en ziel aan zijn sport wijdde. Gaël, een olympiër en jarenlang lid van het Franse nationale team, laat de herinnering achter aan een getalenteerde, gepassioneerde en zeer gewaardeerde gymnast."

Ook sprak hij zijn medeleven uit met Schmutz, hun drie jonge kinderen en zijn ouders. "De Franse gymnastiek heeft een groot kampioen en een man met een groot hart verloren, die veel te vroeg is heengegaan."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover