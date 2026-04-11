Anouk Hoogendijk oogstte de afgelopen week flink wat lof door haar waanzinnige transformatie. Dat leverde dusdanig veel positieve reacties op dat er nu nog meer indrukwekkende foto's zijn gedeeld van de oud-topvoetbalster.

Hoogendijk deelde vorige week op Instagram dat ze een heel bijzonder traject aan was gegaan. Zes weken lang zette ze iedere dag minimaal 10.000 stappen, deed ze vijf keer in de week aan krachttraining en ook deed ze aan intermitted fasting en voeding op maat. Dat had resultaat en Hoogendijk verbaasde zich erover wat ze in 42 dagen kon bereiken.

De foto's van de veranderde Hoogendijk maakten flink wat los, want de oud-voetbalster kreeg een stroom aan positieve reacties. Dat viel ook DAG ÉÉN, de organisatie waar Hoogendijk het traject bij onderging, op.

Zij besloten dan ook om nog wat extra kiekjes van de fotoshoot van Hoogendijk op hun Instagram te delen en ook die zijn erg indrukwekkend. "Om je extra te verleiden/motiveren en te laten zien wat mogelijk, maar vooral omdat jullie massaal zo tof reageerden. Hier de overige foto's van de eindshoot", schrijft het bedrijf bij de post met beelden van Hoogendijk.

Ellen Hoog en Naomi van As onder de indruk

Ook in de Sportnieuws.nl-podcast met oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As werd eerder deze week stilgestaan bij de indrukwekkende transformatie van Hoogendijk. De twee vonden de oud-voetbalster 'altijd al slank en gespierd', maar waren toch erg onder de indruk van de 'supermooie' foto's. Wel vroegen ze zich af of die intense manier van leven vol te houden is.

Meer dan 100 interlands voor Oranje

Hoogendijk speelde meer dan 100 interlands voor het Nederlands vrouwenelftal en haalde met Oranje in 2009 de halve finales van het EK. Dat resultaat zorgde voor de eerste grote stijging in populariteit van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ook kwam ze uit voor clubs als FC Utrecht, Arsenal en Ajax. Hoogendijk stopte in 2017, waarna ze als analist nog wel actief bleef in de voetballerij. Ze deed ook mee aan de nodige televisieprogramma's, waaronder Expeditie Robinson.