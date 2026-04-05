Voormalig topvoetbalster Anouk Hoogendijk heeft zich de voorbije weken flink uitgeleefd. Zeker op fysiek vlak. De ex-international van de Oranjeleeuwinnen werkten hard aan haar lichaam. Mét resultaat: "Ik vind het bizar wat je in 42 dagen kan bereiken met gezonde voeding en sport."

Hoogendijk speelde meer dan 100 interlands voor het Nederlands vrouwenelftal en kwam uit voor clubs als FC Utrecht, Arsenal en Ajax. In 2017 beëindigde ze haar carrière, waarna ze als analist actief bleef in de voetballerij. Ook deed ze mee aan de nodige televisieprogramma's, waaronder Expeditie Robinson.

Hoogendijk heeft ondanks haar drukke bestaan gemerkt dat er wat aan haar lichaam moest veranderen. Dus ging ze een traject van zes weken aan met iedere dag minimaal 10.000 stappen, vijf keer in de week krachttraining, intermitted fasting en voeding op maat. Deze week deelde ze het resultaat van al die tijd hard werken op Instagram.

"Ik vind het bizar wat je in 42 dagen kan bereiken met gezonde voeding en sport!!", verbaast Hoogendijk zich. "En dan moet ik er eerlijk bij vermelden dat bij mij de voeding echt top gegaan is, maar de trainingen helaas maar gedeeltelijk..", schetst ze. Dat had volgens de oud-voetbalster niet te maken met een gebrek aan discipline, maar de thuissituatie/gezondheid die soms tegenzat. "Kun je nagaan als ik dat stukje er nog bij kan pakken."

Op Instagram plaatste Hoogendijk foto's van haar gespierde lichaam. "Na de afgelopen (tropen)jaren wilde ik weer even de regie in eigen hand nemen", vertelde ze als reden. "Ik wilde weer blij zijn met mezelf en me vooral krachtig en energiek voelen. Qua voeding ben ik overigens ook meer te weten gekomen dan in mijn hele topsportcarrière bij elkaar!", gaf ze ook nog mee.

De foto's van een bijzonder fitte Hoogendijk vallen goed in de smaak bij flink wat (ex-) topsporters. Onder meer Kjeld Nuis, Naomi van As, Irene Schouten, Elis Ligtlee, Michaëlla Krajicek, Nadine Visser en Laura Dijkema reageren met een hartje.

Hoogendijk zal er dus stralend uitzien op haar aanstaande bruiloft. In september vorig jaar werd ze "op de allermooiste plek die je kunt bedenken" ten huwelijk gevraagd door haar vriend Pieter. "Ik zag het totaal niet aankomen! Anders had ik geen joggingpakkie aangetrokken. Of ik had mascara opgedaan, m’n haren gekamd en nagels laten doen", omschreef Hoogendijk het onverwachte aanzoek. Hoogendijk is moeder van zoons Sonny (2020) en Jip (2022).