Voormalig topvoetbalster Anouk Hoogendijk maakte onlangs indruk met een transformatie van haar lichaam. Ze is topfit na het volgen van een trainingsprogramma. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben daar veel respect voor.

De tweevoudig olympisch kampioenen vinden het nieuwe uiterlijk van Hoogendijk 'heel mooi'. "Nou vond ik haar altijd al slank en gespierd. Maar ze heeft nu met Dag Eén een trainingsprogramma gedaan", vertelt Hoog in de podcast van Sportnieuws.nl.

De ex-Oranje Leeuwin moest elke dag 10.000 stappen zetten, vijf dagen in de week krachttraining doen, gezond eten en periodiek vasten. "Geen chippies, geen tussendoortjes, geen gekke dingen, nee hoor", vervolgt Hoog. "Het is echt zes weken lang in een regime. Ja en dan word je dus net zo gespierd als Anouk Hoogendijk, want ze heeft foto's online gegooid, dat was niet misselijk."

'Supermooi'

"Nee dat was echt supermooi", vindt ook Van As. Hoog vindt het ontzettend knap wat de oud-voetbalster gepresteerd heeft. "Zij komt natuurlijk uit een best wel lastige levensfase. Ze heeft twee zoontjes die immens slecht slapen, daar heeft ze ook een boek over geschreven. Die nog steeds om vijf uur wakker worden en een paar keer per nacht. Dat is echt wel even overleven."

"Dan kan ik me voorstellen dat je overdag geen energie hebt om echt te focussen op jezelf", vervolgt Hoog. "Om te gaan sporten en gezond te eten. En zij wilde eigenlijk die regie weer in handen hebben. Ze wilde weer blij zijn met zichzelf en weer lekker die energie terug, die ze altijd had."

'Dat lijkt me het allermoeilijkst'

"Het enige wat ik me dus afvraag: als je zoiets doet en je ziet er zo goed uit, dan moet je dat dus ook vasthouden", reageert Van As. "Dat lijkt mij dus het allermoeilijkst. Want natuurlijk kun je zes weken dit doen. Dan heb je een supergezonde lifestyle en je gaat heel veel trainen en zo. En dan?"

Voor Van As zou het moeilijk vol te houden zijn. Ze heeft zelf ook ooit een dieet geprobeerd waarbij ze veel minder calorieën mocht eten. "Nou, ik had een partij trek. Ik zag dat bordje voor me en ik kan heel veel eten, echt twee borden. Het was echt zo'n klein bordje en ik dacht echt: in twee happen heb ik dit op."

"Ja het is echt pittig", zegt Hoog. "Uiteindelijk wen je er aan", aldus Van As. "Maar als je het dan niet meer doet en niet meer in dat programma zit, dan moet je wel echt sterk in je schoenen staan."

In de nieuwe aflevering van EN door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As je weer mee langs een week vol topsport, opvallende momenten en scherpe discussies. Het gaat onder andere over de Ronde van Vlaanderen, het kampioenschap van PSV en de Euro Hockey League.