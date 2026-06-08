Tijdens de Diamond League-wedstrijd in Stockholm ontvouwde zich zondagavond een bizarre sensatie. Fenomeen in polsstokhoogspringen Armand Duplantis, die tijdens zijn loopbaan liefst vijftien keer het wereldrecord slechtte, wist namelijk voor eigen publiek een keer niet te winnen en dat in een speciale week voor de Zweed.

Wat een bizarre wending tijdens de Diamond League in Stockholm. Polsstokhoogspringfenomeen Duplantis, wereldrecordhouder en olympisch, wereld- en Europees kampioen, heeft verloren. De Australiër Kurtis Marschall maakte een einde aan de indrukwekkende zegereeks van veertig overwinningen van de Zweedse ster, die genoegen moest nemen met een tweede plaats met een gesprongen lengte van 5.80 meter. Marschall pakte de winst met een sprong van 5.90 meter, die hij in zijn derde poging haalde.

Winreeks van veertig wedstrijden doorbroken

Duplantis, die over enkele dagen trouwt met zijn partner Desiré Inglander, begon al moeizaam op zijn eerste hoogte van 5.60 meter, die hij pas in zijn tweede poging wist te bedwingen. Daarna liet hij 5.70 meter liggen, sprong hij 5.80 meter in zijn eerste poging, maar besloot hij de volgende hoogte van 5.90 meter over te slaan en direct naar 6.00 meter te gaan. Daar had de grote ster van het thuispubliek echter opnieuw problemen en na twee foutsprongen besloot hij naar 6.05 meter te gaan. In zijn laatste mogelijke poging van de wedstrijd slaagde Duplantis er niet in en moest hij voor het eerst in lange tijd genoegen nemen met een tweede plaats. De Fransman Baptiste Thiery eindigde ook als derde met 5.80 meter.

De laatste nederlaag van Duplantis dateerde van 2023, tijdens de Diamond League in Monaco, waar de Amerikaan Christopher Nilsen de overwinning pakte met 5.92 meter. Toen eindigde de Zweed als vierde met 5.72 meter. Het wereldrecord staat nog wel op naam van de 26-jarige Zweed, die tegenwoordig ook zingt. In maart dit jaar sprong Duplantis 6.31 meter tijdens zijn eigen wedstrijd in Zweden.

Deceptie in speciale week

De deceptie van een tweede plek komt dus in een speciale week voor Duplantis. Komend weekend gaat de topatleet namelijk het jawoord zeggen tegen zijn verloofde Inglander. Zijn Zweedse toekomstige vrouw verdient haar brood als model en influencer.

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