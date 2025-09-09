Vandaag Inside heeft er met RTL Tonight een concurrent bij. Meerdere mensen maakten al de overstap naar de nieuwe talkshow, maar een populaire gast blijft VI trouw.

Merel Ek kreeg van presentator Wilfred Genee de vraag of ze door RTL Tonight is benaderd. Dat programma nam eerder al Albert Verlinde over van Vandaag Inside en strikte ook Lale Gül. Het scheelde niet veel of ook Ek was vertrokken. "Ik ben ook benaderd, maar ik vraag me inmiddels af: wie niet", zegt ze in de aflevering van dinsdag.

Ek kreeg begin 2025 al een aanbod. "Heb je getwijfeld?", wil Genee weten. "Heel erg", antwoordt Ek. "Ik gaf Johan de doorslag, ik dacht: ik moet toch na die zwangerschap nog terugkomen", vertelt de politiek verslaggeefster met een knipoog. "Ik vond het niet het goede moment, ik heb het nog te veel naar mijn zin hier", beargumenteert ze haar keuze.

Overstap van RTL naar Talpa

"Wij zijn ook alleen maar sterker geworden van het feit dat we nooit voor geld gezwicht zijn om naar een andere zender te gaan", grapt Johan Derksen, tot gelach bij de rest van de zaal. Het veelbesproken trio van Vandaag Inside maakte juist de overstap van RTL naar Talpa.

Genee wilde weten of René van der Gijp wel de stap had gemaakt. "Tuurlijk niet ouwe reus. We zitten hier al zo veel jaar en het voelt zo vertrouwt. Dan ga je toch op mijn leeftijd niet blindelings in een ander verhaal stappen. Daar heb ik geen zin meer in", aldus Gijp. Volgens Derksen hoeven hij en Van der Gijp niet bang te zijn dat iemand hun nog wil.

'Verschrikkelijk programma'

Van der Gijp noemt RTL Tonight "een verschrikkelijk programma". De concurrent kan bovendien niet op veel positieve geluiden van het drietal van Vandaag Inside rekenen. Het eerste kwartier van de aflevering het programma afgekraakt.