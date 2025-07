Merel Ek is één van de vaste gezichten bij praatprogramma Vandaag Inside. Daar wordt over sport, maar ook veel over politiek gepraat. Dat levert soms felle discussies op tussen de politiek verslaggeefster van SBS en Johan Derksen. Dit is alles wat je moet weten over Ek, die onlangs beviel van haar eerste kindje.

De 230jarige Ek heeft een passie voor politiek. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden en deed daarna een master media, culture and society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2022 brak ze door als verslaggeefster bij Hart van Nederland.

Later was ze steeds vaker te zien aan de bar bij Vandaag Inside om te praten over politiek nieuws. Inmiddels is ze een van de vaste gezichten. Haar aanwezigheid levert soms flinke discussies op met Derksen, die ook een duidelijke mening heeft over politiek.

Ordinair

Ondanks de serieuze achtergrond van Merel ontkomt ze bij VI niet aan 'ordinaire' uitspraken. Dat leidt vaak tot veel hilariteit in de studio. Zo deed ze in november een opvallende uitspraak toen het in de uitzending ging over anticonceptie. "Gewoon spiraaltje en gaan", waren de duidelijke woorden van Ek. "Ik heb nog nooit een net meisje uit de provincie zo snel ordinair zien worden als Merel", reageerde Derksen lachend.

Zwangerschap

Het onderwerp was helemaal ongemakkelijk voor Merel omdat ze op dat moment al zwanger was. Dat kondigde ze op 14 januari aan in De Oranjewinter. Ze was op dat moment al op de helft: 20 weken.

De zwangerschap leidde al tot meer ongemak in de VI-studio. Toen Ek pas net in verwachting was en dat nog tegen niemand had verteld begon Derksen in het programma plots over gezinsuitbreiding. "We beginnen de uitzending en Johan (Derksen, red.) zei: 'Merel wordt moeder'. En ik zit op die kruk en denk kut, wat is dit nou?", vertelde Ek over het moment.

"Ik denk nee dit kan niet, ik ben pas net zwanger, heb het hem niet verteld." Het ging uiteindelijk om het feit dat Ek 'moeder' werd van een puppy. Toch had Derksen dubbel gelijk, zo bleek achteraf.

Zoontje

Eind juni beviel Ek van een zoontje genaamd Sep. Twee weken later plaatste ze de eerste foto op sociale media. "Daar is-ie dan", schreef Ek erbij. "Alles gaat goed! Dank iedereen voor de lieve berichten en succeswensen. Tot snel!"

Partner

Hoewel Ek steeds meer in de spotlights staat, is ze ook erg gesteld op haar privacy. Zo is het bijvoorbeeld onbekend wie haar vriend - en dus de papa van haar kind - is. Dat ze een relatie heeft is wel duidelijk, daar praat ze regelmatig over in Vandaag Inside.

Prijzen

In 2022 kreeg Ek een bijzondere titel. Ze werd uitgeroepen tot Hoogevener van het Jaar. Ze kon in 2024 nog een mooie prijs toevoegen aan haar collectie. Merel won afgelopen oktober de Talent Award op het Gouden Televizier-Ring Gala.

Ze nam het in de categorie op tegen mediapersoonlijkheid Monica Geuze en handbalster Estavana Polman. Ek vierde de prestigieuze titel met haar collega's Noa Vahle en Hélène Hendriks.

Sportliefhebber

Naast interesse in politiek heeft Ek ook veel verstand van sport. Zo is ze liefhebber van darts en Feyenoordfan. Tijdens het WK darts was Merel ook te gast bij Viaplay. Daar zette oud-darter Co Stompé flink voor paal met haar dartskennis.

Zelf heeft Ek ook gesport. Ze deed aan tennis en hockey, maar voor die hobby's heeft de politicoloog vanwege haar werk geen tijd meer. Als ze vrij is gaat ze nu liever gamen. Ze ontspant graag met een potje Call of Duty.

Bijnaam

Ek duikt dus regelmatig op in een sportprogramma en ze kreeg van presentator Wilfred Genee dan ook een toepasselijke bijnaam. Hij kondigt haar steevast aan Merel EK, uiteraard afgeleid van de afkorting voor Europees Kampioenschap.