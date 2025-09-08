De uitzending van Vandaag Inside werd maandagavond vanwege een opvallende reden tot twee keer toe onderbroken. Een man in het publiek had zijn telefoon niet uitgezet, waarna deze tweemaal afging. Na de tweede keer liet Johan Derksen zijn ongenoegen blijken.

Derksen zat midden in een analyse over de wedstrijd van Oranje tegen Litouwen, nadat tafelgast Valentijn Driessen blijk had gegeven van zijn ongenoegen over Nigel de Jong, directeur topvoetbal binnen de KNVB, toen er in het publiek de ringtone van een telefoon klonk.

'Ronald Koeman?'

"Ja, kan die meneer de zaal uit?", reageerde Derksen direct na het incident. "50+ mobiel waarschijnlijk", reageerde presentator Wilfred Genee. "Ronald Koeman", grapte René van der Gijp, omdat de bondscoach het gespreksonderwerp was op het moment dat de ringtone klonk. "Ja, kijk, het is een oudere beller", ging Genee verder, terwijl de persoon met de bijbehorende telefoon in beeld kwam.

Toen het afgaan van de telefoon gestopt was en de man in het publiek zijn telefoon had weggestopt, ging Derksen zijn analyse verder. Maar niet voor lang, want nog geen tien seconden later ging de telefoon opnieuw af. "Zou u hem uit willen doen?", vroeg Genee, ditmaal op een iets meer geïrriteerde toon. "We hebben net al reclame gemaakt voor 50+."

'Gooi maar in de vuilnisbak'

"We hebben steeds mensen die hun telefoon niet uit kunnen zetten", ging Genee verder. "Maar dat doen die mensen omdat ze op tv willen", vulde Derksen aan, terwijl de desbetreffende man en de mensen naast hem in het publiek ondertussen druk bezig waren de telefoon uit te zetten. "Gooi hem maar even in de vuilnisbak", eindigde Genee, waarna de telefoon werd weggelegd en de uitzending hervat kon worden.

'Doet alles fout'

Het moment vond plaats net nadat Driessen De Jong als directeur bij de KNVB met de grond gelijk had gemaakt. "Nigel de Jong doet alles fout wat je fout kan doen bij de KNVB", aldus de verslaggever van De Telegraaf.