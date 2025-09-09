René van der Gijp heeft een boekje opengedaan over de gang van zaken achter de schermen bij Vandaag Inside. In de studio wordt altijd veel gelachen door de oud-voetballer en zijn collega's Wilfred Genee en Johan Derksen. Maar in de kleedkamer is de sfeer niet zo gezellig.

Dat onthult Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Het VI-trio ziet elkaar buiten de opnames om helemaal niet. Derksen en Genee trekken zich voor de uitzending terug in hun kleedkamer. "Het is eigenlijk wel jammer dat jullie niet bij elkaar zitten, dat vond ik altijd het leukste", merkt Michel van Egmond op.

Van der Gijp is het daarmee eens. "Nu zitten jullie allemaal als echte sterren in jullie eigen kleedkamer?" Dat bevestigt de oud-voetballer. Genee bereidt zich liever alleen voor op de uitzending en Derksen kijkt graag nog naar andere talkshows. "Maar ik vind het gezelliger om bij de redactie te zitten", zegt Van der Gijp. "Dus eigenlijk zien we elkaar echt puur en alleen nog maar aan die tafel."

Ruzie

Na afloop gaat iedereen er ook meteen weer vandoor. "Tegen de tijd dat de aftiteling in beeld komt is Derksen al bijna in Grollo." Van Egmond herinnert zich ook nog een situatie tijdens de opnames van VI in het Kurhaus tijdens het EK van 2012. Daar kregen Gijp en de Bromsnor ruzie vanwege kritische opmerkingen over en weer. De schrijver maakte het van dichtbij mee. "Toen kregen ze mot met elkaar, maar ze moesten wel elke avond samen aan tafel zitten."

'Dan wordt het een grote knokpartij'

"Toen heb ik een keer met een stopwatch getimed hoelang het duurde voordat ze elkaar aankeken: 47 minuten", zegt Van Egmond tot verbazing van de andere podcastmakers. "En in de pauze ging Johan altijd even naar buiten om te roken en René om een luchtje te scheppen. Toen passeerden jullie elkaar en toen dacht ik: als één van de twee de ander nu per ongeluk aanstoot, dan wordt het een grote knokpartij."

Achteraf kan Van der Gijp er wel om lachen. "Het ging ook allemaal nergens over", besluit hij.