Johnny de Mol houdt van padel en schuift dus maar wat graag aan bij de videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat. Jarenlang kon hij padel of of welke sport echter nauwelijks fanatiek uitoefenen. Zijn lichaam produceert te weinig testosteron en daardoor voelde elke inspanning 'alsof hij een marathon had gelopen'. In de show gaat hij hier dieper op in.

Op de opmerking van presentatrice Fatima Moreira de Melo dat ze gelezen had dat hij een 'probleempje had met zijn testosteron', reageert De Mol met een lach. "Haal dat -pje' er maar af hoor, het was een flink probleem." Hij had telkens wel zin om te padellen of andere sporten te beoefenen, maar daarna voelde het alsof hij een extreme inspanning had gedaan. "Het zat dus niet goed met die hormonen", geeft de 46-jarige De Mol toe. "Ik ben dus gaan smeren en een beetje gaan spuiten, want het is een lichaamseigen stof die bij mij véél te laag was."

'Dat is verschrikkelijk'

De 46-jarige tv-presentator, onder meer bekend als invaller van de geopereerde Hélène Hendriks bij talkshow De Oranjezomer, merkte 'zowel op de baan als in bed een verschil'. Nu, een jaar later, is hij weer enigszins op niveau. Dat zegt de zoon van zangeres Willeke Alberti en tv-icoon John de Mol. "Dat is verschrikkelijk, als je je niet fit voelt. Je doet er alles aan, maar niks werkt. Meten is weten, zeggen ze dan. Dus dan ga je onderzoek doen. Toen bleek het dit te zijn."

Van Lottum is overigens te spreken over de ontwikkeling die De Mol als padelspeler doormaakt. "Je hebt wel stappen gezet", stelt hij. De ex-proftennisser speelde twee jaar geleden al een keer samen met de tv-presentator en betrad afgelopen winter al iets vaker de baan met de voormalig acteur. De Mol speelt zo'n drie keer in de week padel. "Ik neem nog steeds les. Ik vind dat je zoveel mogelijk mandjes leeg moet slaan. Je mist gewoon heel veel jaar en dat ga je terugzien op de baan, vooral qua vastigheidjes."

Nieuwe aflevering Padelpraat

In de nieuwe aflevering van Padelpraat op Sportnieuws.nl is presentator Johnny de Mol te gast. Hij duikt met vaste gezichten John van Lottum (ex-toptennisser) en Fatima Moreira de Melo (olympisch hoxckeykampioene) in de wereld van padel. Check de nieuwe aflevering hieronder.