Ralf Schumacher maakt zich op voor zijn bruiloft met grote liefde Étienne. De voormalig racecoureur nam daarvoor wat behind the scenes-beelden op een deed daar een opvallende uitspraak. Daarin verwees Schumacher op een emotionele manier naar de status van zijn broer.

Twee jaar geleden kwam Ralf Schumacher, het jongere broertje van Formule 1-legende Michael, officieel uit de kast. Hij zal dit weekend trouwen met zijn grote liefde Étienne Bousquet-Cassagne uit Frankrijk. De twee zijn verloofd sinds februari van dit jaar en staan op het punt een groot feest te geven. Komend weekend staat de bruiloft op de planning in het zuiden van Frankrijk.

Emotionele verwijzing naar broer

Aangezien de 50-jarige Schumacher als een soort rolmodel in zijn land geldt, daar hij één van de eerste topsporters was die openlijk uit de kast kwam, wordt hij in aanloop naar de trouwerij gevolgd voor een realityshow. Daar krijgen fans een kijkje achter de schermen bij de drukke voorbereidingen. Bovendien valt er te zien hoe Étienne aan de haal gaat met een cosmetische ingreep, om zo strak mogelijk naar het altaar te kunnen. Daar maakt Ralf een emotionele verwijzing naar zijn broer.

Ralf geeft immers snel toe zich niet helemaal op zijn gemak te voelen. "Ik ga alleen naar ziekenhuizen als ik geblesseerd ben. Of als er iets verschrikkelijks gebeurt in mijn familie." Het is een hartverscheurende opmerking die verwijst naar het moment waarop Michael twaalf jaar geleden na zijn bijna fatale ski-ongeluk per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht voor spoedeisende hulp.

Sinds dat ongeluk is de toestand van Schumacher in nevelen gehuld. De familie van de zevenvoudig wereldkampioen geeft vrijwel nooit een update. Het ongeluk dat plaatsvond in het Franse ski-resort Méribel heeft de familie voorgoed veranderd en voor altijd getekend. Hij werd direct daarna per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis en verbleef daar zes maanden in een kunstmatig coma. Vervolgens keerde hij weer huiswaarts. Zijn broertje staat in elk geval bij hem stil in aanloop naar zijn bruiloft.

Opgroeien

Eerder meende hij nog dat opgroeien in de schaduw van zijn broer lastig was. "We hadden nooit ook maar het minste stukje privacy", zei hij daarover. "Waar je ook bent en wat je ook doet, altijd voel je je bekeken. En vooral ook beoordeeld. Het is erg onplezierig."

