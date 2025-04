Dit is de vrouw van Arne Slot: onbekende Mirjam staat samen met hun kinderen al jaren aan zijde van Liverpool-trainer

Er zal een dezer dagen vast een wijntje open gaan in huize Slot. De Nederlandse trainer Arne Slot bekroonde zijn debuutjaar als manager van Liverpool namelijk met de landstitel. De oefenmeester is sinds zijn vertrek bij Feyenoord voor het eerst in het buitenland actief als coach en wordt daarbij gesteund door zijn vrouw Mirjam en twee kinderen. Wat weten we eigenlijk van de partner van een van de bekendste trainers van Nederland?

Al ver voordat Slot als trainer de Europese top bestormde, kwam Mirjam in het leven van de nu 45-jarige Slot. In 2009 trouwde het stel en nam zij de achternaam van de trainer aan. Maar al lang daarvoor was het duo samen. In 2002 werden ze samen gefotografeerd tijdens een voetbalgala, toen Slot net vertrokken was bij PEC Zwolle en bij NAC Breda onder contract stond.

Dit is Arne Slot: de rustige 'Iniesta van Zwolle' mag samen met geliefde historisch titelfeest vieren in Liverpool Hij is de succescoach van Feyenoord die minder dan een jaar geleden voor miljoenen naar Liverpool vertrok: de 46-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar in Engeland een geweldig debuutseizoen kent. Als manager van Liverpool won hij zondag als eerste Nederlandse coach de titel in de Premier League.

Voor de wereldroem is Mirjam dus niet samen met de huidige manager van Liverpool. De twee zijn al jaren onafscheidelijk en hebben samen twee kinderen: Isa en Joep, die al waren geboren toen Mirjam en Arne in 2009 trouwden. Terwijl Slot bij Feyenoord en Liverpool vol in de spotlights staat, blijft zijn vrouw daar bijna altijd ver buiten. Zo zijn al haar accounts op social media afgesloten voor de buitenwereld.

Mirjam en Arne in 2002, toen Slot nog speler was © Pro Shots

Af en toe op de voorgrond

Slechts heel af en toe treedt ze op de voorgrond, bijvoorbeeld tijdens een belangrijk moment van Feyenoord. Ook gaat ze mee als Slot wordt uitgenodigd voor bijvoorbeeld de bruiloft van oud-collega John de Wolf. In Nederland woonde de trainer samen met zijn gezin in een villa in het centrum van Zwolle, maar nu hij in Liverpool werkt, is het voor hem natuurlijk een stuk moeilijker geworden om veel thuis te zijn. Al zullen hij en zijn gezin ongetwijfeld regelmatig heen en weer vliegen om elkaar te kunnen zien. Zo waren zijn vrouw en kinderen aanwezig bij het thuisdebuut van Slot in de Premier League.

Arne Slot krijgt op tweede kerstdag goed nieuws uit Londen in strijd om Engelse titel Arne Slot zal waarschijnlijk met een iets bredere glimlach aan de wedstrijd tegen Leicester City beginnen op Boxing Day. De Nederlandse trainer kreeg eerder op de dag een welkome verrassing, nadat naaste concurrent Chelsea in eigen huis verloor van stadgenoot Fulham.

Waar Slot bij AZ en Feyenoord relatief gezien in de luwte over straat kon, is dat met de Engelse tabloids in Liverpool ongetwijfeld een ander verhaal. Al voordat Slot tekende als opvolger van Jürgen Klopp verschenen er al artikelen over Mirjam. Dat zal, of Slot het nou goed of slecht doet in de Premier League, de komende jaren waarschijnlijk nog vaker gebeuren.

Arne Slot met zijn vrouw Mirjam in 2022, nadat Feyenoord de Conference League-finale heeft bereikt © Pro Shots

Kerst bij Arne Slot

Tijdens de feestdagen wil iedereen met familie en vrienden zijn. Voor Mirjam en Arne Slot was het afgelopen kerst even slikken. In Engeland moest de oefenmeester tijdens de feestdagen gewoon wedstrijden spelen met Liverpool. "Gisteren organiseerde mijn broer een padeltoernooi", vertelde Slot aan Sky Sports. "En ik weet nog dat ik vorig seizoen de dag erna voor tien dagen naar Dubai ging. Nu ben ik hier en ik ga niet naar Dubai. Maar ik moet nog een paar Premier League wedstrijden coachen."

Arne Slot gaf toe dat het lastig was om niet bij zijn familie te zijn met kerst. "Als dat niet zo was geweest, was dat ook raar geweest". Het gezin van de coach van Liverpool is niet mee verhuisd naar Engeland. Voor nu vindt Slot dat de beste oplossing.

Titelfeest

Hoewel zijn gezin niet in Engeland woont, zullen ze in het laatste weekend van april ongetwijfeld wel even een bezoekje hebben gebracht aan Liverpool. Arne pakte met zijn ploeg op een kolkend Anfield namelijk de landstitel en hij schreef daarmee Nederlandse voetbalhistorie. Het zorgde voor een volksgekte in de Engelse stad en dat zal de trainer vast samen met zijn vrouw willen vieren.

Arne Slot en Virgil van Dijk schrijven Nederlandse voetbalhistorie door landstitel met Liverpool In Liverpool barstte zondag een groot feest los na het binnenhalen van de landstitel. 'The Reds' werden zondag kampioen door een dikke zege op Tottenham Hotspur en dat betekent dat coach Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk Nederlandse voetbalgeschiedenis schrijven.

Speel de Arne Slot-quiz

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.