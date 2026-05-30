De heren van Vandaag Inside mogen zich gaan opmaken voor de terugreis naar Nederland. Voor Johan Derksen had het weinig gescheeld of hij had een nieuw onderkomen moeten zoeken. Vlak voor het eind van de trip haalde hij nog de woede van zijn vrouw op de hals met een domme actie.

Na twee zonnige weken keert Vandaag Inside weer terug naar Nederland. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen maakten de talkshow de afgelopen twee weken vanaf het Caribische eiland. Maar voor Derksen leek het tripje nog op een mindere manier te eindigen, nadat hij iets belangrijks kwijtraakte.

Spullen kwijt

In het segment Doordekken spreken Derksen en Genee nog wat na. "Heb jij je portemonnee nou terug? Wat was er precies gebeurd?", vraagt de presentator aan De Snor, die zijn pasjes inderdaad weer terug heeft. "Ik had hem daar bij die Jonny Boer laten liggen."

Gelukkig heeft niemand iets met de portemonnee gedaan. "Dan zie je hoe ontzettend betrouwbaar dit eiland is, die komt gewoon weer terug", aldus Genee, die zich vervolgens afvraagt of de 77-jarige Derksen wel maatregelen heeft getroffen door de pasjes te blokkeren. "Ja, dat heeft mijn vrouw gedaan", luidt het antwoord van Derksen. Zijn vrouw was echter niet al te blij.

Boze vrouw

"Toen ik mededeelde dat de pasjes weer terugkonden, toen kreeg ik een bericht met de aanheffing 'Hork'. Daar ben ik heel gevoelig voor en dan ben ik de hele dag een beetje van slag", aldus Derksen over zijn boze partner. "Die heeft de hele nacht alles zitten doen en dan is ze daar eindelijk klaar mee en dan zeg ik: Hij is gevonden hoor."

Het is sowieso nog maar de vraag of Derksen een warm welkom krijgt, daar hij ook niet echt denkt dat hij gemist is. "Die indruk had ik niet. Ze zei dat ze het heel relaxed en prettig vond alleen. Dus misschien kunnen we dat continuëren." Op het eind zorgt de voormalig VI-hoofdredacteur nog voor korte schrik bij zijn collega's. "Ik was mijn portemonnee alweer kwijt. Dan had ik weer naar huis moeten bellen dat alles geblokkeerd wordt." Gelukkig vindt hij hem wederom snel terug en kan hij rustig het vliegtuig in. Hij heeft bij thuiskomst alle tijd om het rustig uit te praten met zijn vrouw.

