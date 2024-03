Presentatrice Griselda Molemans over angstcultuur bij NOS Sport en wangedrag Mart Smeets: 'Ze waren allemaal onderdanig'

Griselda Molemans heeft verteld over haar ervaringen op de werkvloer van NOS Sport. Ze bevestigt dat er een angstcultuur heerste, waarin seksuele intimidatie richting vrouwen aan de orde van de dag was en waarin met name de mannelijke presentatoren boven de wet stonden.

In gesprek met het AD vertelt de als Griselda Visser geboren Molemans over haar jaren bij Studio Sport. Ze werkte vanaf 1990 enkele jaren bij de sporttak van de omroep. Ze omschrijft die werkplek als "een losgezongen koninkrijkje, waar de directie van de NOS nooit vat op heeft gekregen. Met eigen wetten en normen."

Mart Smeets

Een van de meest gezichtsbepalende mensen aldaar was Mart Smeets. Hij zag een keer Molemans op de redactievloer achter een raam zitten. Hij vroeg: "Als er straks mannen voorbijkomen, hoeveel vraag je dan?" Kennelijk associeerde hij haar positie met die van een raamprostituee. Van alle apen op de rots was Smeets de meest gevreesde, merkt ze op. "Ze waren allemaal onderdanig. Dat zag je wanneer hij op de redactie kwam, dan viel het ineens stil."

Contract

Na een paar jaar werken als freelancer, werd ze onder druk gezet om een vast contract te ondertekenen. Haar facturen werden maandenlang niet betaald. "Toen ik vrijwel geen cent meer had, besloot ik te vertrekken", aldus Molemans. Daarna kwam ze in dienst bij onder meer RTL Sport en ESPN. Ze begrijpt het volkomen dat vrouwelijke collega's inmiddels liever niet bij de NOS komen. "Ik heb een compleet netwerk van supertalenten. Maar denk je nou serieus dat zij nog voor de NOS willen werken?"

Reactie

De krant benaderde meerdere NOS Sport-medewerkers om een reactie te geven. Smeets zegt over de vermeende opmerking over raamprostitutie: "Een bedenksel. Ik was nooit zo, ik ben niet zo."