Hélène Hendriks vindt dat de uithaal van Jack van Gelder in de Privé 'best wel pijn doet'. De presentator merkt na haar reactie zelf ook op dat er een miscommunicatie is ontstaan.

Hendriks en Van Gelder werkten maandenlang met plezier met elkaar samen in de Oranjezomer. Tot begin dit jaar bekend werd dat de ervaren presentator niet meer aan zou schuiven bij het programma. Eerst werd gezegd dat dit kwam door een schreeuwende ruzie met een redacteur, maar dat was niet het geval. Van Gelder zou er met Talpa niet uit zijn gekomen over de hoeveelheid keren dat de oud-commentator aan zou schuiven bij het programma van Hendriks.

Meermaals gaf Hendriks aan dat ze het heel jammer vindt dat Van Gelder niet meer aanschuift. Echter vertelde Van Gelder in gesprek met Privé dat ze dit niet aan hem heeft laten merken. De ex-presentator vertelde hij zich 'weggemoffeld' voelde. Hij vertelde dat hij heel goed met de presentatrice kon opschieten, maar dat hij wel 'teleurgesteld in haar is', omdat hij bijna niets meer van haar heeft gehoord.

Reactie van Hendriks en Van Gelder

Op die uitspraken heeft Hendriks nu weer gereageerd in de Telegraaf. Zij is enorm geschrokken van de reactie van Van Gelder, helemaal omdat ze zich er niet in herkende. Hendriks zegt dat ze Van Gelder in april nog heeft gebeld. Daarom doet de uithaal van de ex-presentator Hendriks 'eerlijk gezegd wel een beetje pijn'. Zeker gezien de goede band die Hendriks en Van Gelder tijdens het maken van het programma met elkaar hadden.

Door de reactie van Hendriks is Van Gelder ook even in zijn telefoongegevens gedoken en hij moet de presentatrice gelijk geven. Hij laat weten dat Hendriks hem op 29 april inderdaad heeft gebeld, maar dat hij toen niet te bereiken was. "Als ze nog een keer gebeld zou hebben of een appje zou hebben gestuurd, dan was deze miscommunicatie niet ontstaan", laat Van Gelder tegenover dezelfde krant weten

