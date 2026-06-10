Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart konden elkaar altijd goed vinden op het veld. Maar ook daarbuiten kunnen de oud-topvoetballers het goed met elkaar vinden. Toch is Van der Vaarts partner Estavana Polman streng als het gaat om mogelijke stapavonden tussen de twee. "Met hem mag je nooit op stap", is de tophandbalster duidelijk.

Sneijder vierde deze week zijn 42e verjaardag. De recordinternational van het Nederlands elftal ontving een bijzonder bericht van zijn vriendin Romy Lukassen. Afgelopen weekend vierde de oud-topvoetballer zijn feestje met een klein groepje.

"Het was hartstikke leuk, gewoon gezellig bij elkaar. Muziek maken en uiteindelijk een klein afterpartytje in een kelder. Die feestjes kun je wel aan mij overlaten", verzekert Sneijder in de podcast Wes & Raf. Van der Vaart verbleef op dat moment in Roemenië, waar hij samen met Polman en dochter Jesslynn woont.

Strikte regel Estavana Polman voor Rafael van der Vaart

Sneijder had zijn voormalige ploeggenoot wel een uitnodiging gestuurd. Maar Polman zal blij zijn dat haar man thuisbleef. "Als ik tegen Es zeg: 'Ik ga met Wes op stap', dan wordt dat vaak niet met gejuich ontvangen", lacht Van der Vaart.

De voormalig tophandbalster is sowieso niet zo happig op de avonturen van Sneijder en Van der Vaart. "Ik heb natuurlijk wel vaker over hem verteld. Als wij samen zijn, gebeurt er altijd wel wat. Toen zag ze ons en zei ze meteen: 'Met hem mag je nooit op stap.' Meteen", herinnert de oud-voetballer zich. "Gek is dat", vindt Sneijder.

Terugkeer naar Nederland

Toch is het niet zo dat Polman erg streng is voor Van der Vaart. "Ik mag eigenlijk alles. Alleen deze maand is wel bizar druk, omdat we aan het einde van deze maand teruggaan naar Nederland." Het topsportbestaan van Polman zit er inmiddels definitief op, nadat de 33-jarige onlangs stopte als handbalster. "Ik doe zelf weinig, maar ik doe mijn best."

Van der Vaart en Polman gaan wonen in de buurt van Arnhem, waar de voormalig handbalster geboren werd. Het is nog afwachten wat ze in de toekomst gaat doen. Er wordt gesproken over een mogelijke tv-carrière. Dat is ook het werk dat Van der Vaart doet. Hij is voetbalanalist bij verschillende zenders.

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