Estavana Polman beëindigde afgelopen vrijdag haar glansrijke carrière. De 33 jarige Nederlandse handballegende zwaaide af bij haar club Rapid Bucuresti. Daar was ook haar partner Rafael van der Vaart, net als (bonus)kinderen Damián en Jesslynn. De oud-voetballer hield het niet droog bij Polmans laatste wedstrijd.

Polman speelde ruim twintig jaar op het hoogste niveau. Ze kwam uit voor AAC Arnhem, VOC Amsterdam, SønderjyskE, Esbjerg, Nykøbing en Rapid Bucuresti en de Nederlandse vrouwenploeg. In Oranje won ze meerdere internationale medailles, waaronder goud op het WK van 2019. In totaal speelde ze 207 interlands, waarin ze goed was voor 685 doelpunten.

Rafael van der Vaart laat traantje bij afscheid Estavana Polman

Na jarenlang topsport is het nu ineens voorbij voor Polman. "Dat is wel iets heel geks, maar wel heel fijn. Het is nog heel onrealistisch, ik heb het nog allemaal niet binnen gekregen. Het is een goede beslissing geweest", zegt ze bij Eva op dinsdag. "Ik heb altijd tegen Raf gezegd: 'Als het (stoppen, red.) nog steeds niet goed voelt, dan doen we het gewoon nog een jaar'. En nu voelt het goed. Tijd om lekker huisvrouw te worden."

Polman kreeg een waardig afscheid, waarbij ook haar partner aanwezig was. Die hield het in tegenstelling tot de voormalig handbalster niet droog. "Hij is vrij emotioneel. Het moment dat ik opkwam, zag ik de tranen al lopen. Ik ben niet zo’n jankerd. Maar het was wel mooi om te zien", vindt Polman.

Het Nederlandse handbalicoon vierde haar afscheid naar eigen zeggen goed. "Ik heb mijn stem terug, dus wees blij. Ik moest even aan de thee", lacht ze. "Ik heb het zeker gevierd. En het was heerlijk. Ik was de koningin van de karaoke. Ik heb goed mijn best gedaan."

Terugkeer naar Nederland

Polman begon in 2011 aan een buitenlands avontuur. Binnenkort keert ze terug naar haar geboorteland. Dat wordt voor haar een vreemde gewaarwording. "Ik kan me niet voorstellen hoe het is om in Nederland te wonen. Ik moet straks wel ritme gaan vinden. Twintig jaar lang hebben ze alles voor mij geregeld", aldus Polman.

