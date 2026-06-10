Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart en Estavana Polman keren binnen afzienbare tijd terug naar Nederland. Nu de carrière van het handbalicoon erop zit, pakken ze hun biezen. Maar daar ziet Van der Vaart behoorlijk tegen op. "Er is genoeg stress bij mij thuis."

Polman woonde lange tijd in het buitenland, door avonturen in Denemarken en Roemenië. Onlangs stopte ze bij Rapid Bucuresti, waardoor niets een terugkeer naar Nederland voor het gezin nog in de weg staat. Ze hebben een huis gekocht in het Gelderse Huissen, vlak bij Arnhem, de geboortestad van Polman. De komende periode staat dus in het teken van verhuizen.

"Deze maand is bizar druk, omdat we aan het einde echt naar Nederland gaan. Ik doe zelf weinig", zegt Van der Vaart over de verhuizing, "maar ik doe mijn best." De koop van het huis kwam op een bijzondere manier tot stand. "Mijn ouders en schoonouders hadden het gezien. Toen hebben we het gekocht. Toen we later gingen kijken, bleek het toch een goede keuze te zijn. We konden niet meer terug."

Stress in huize Polman en Van der Vaart

Van der Vaart zal zich waarschijnlijk niet al te veel met de inrichting bemoeien. "Als Es blij is, ben ik blij. Ze wilde heel graag in Arnhem wonen, dus dat is sowieso goed. De inrichting interesseert mij echt niet", geeft hij ruiterlijk toe.

Van der Vaart en Polman krijgen pas in september de sleutel. Daarom moeten ze de komende maanden creatief zijn met hun onderkomen. "Dan moeten we even naar mijn ouders en schoonouders. Maar er is al genoeg stress bij mij thuis, dit is voor mij ontspanning", zegt hij over zijn podcast Wes & Raf, die hij samen maakt met oud-topvoetballer Wesley Sneijder.

Damián van der Vaart

Als het aan Van der Vaart lag, was hij nog niet teruggekeerd naar Nederland. "Het beviel me heel erg goed in het buitenland", vertelt hij. Wel krijgt hij nu de kans om meer tijd door te brengen met zoon Damián, die hij kreeg uit zijn eerdere relatie met model Sylvie Meis. Hij probeert in de voetsporen van zijn vader te treden. Van der Vaart junior speelt momenteel voor Jong Ajax.

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