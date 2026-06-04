Ruud Gullit, Marco van Basten en Patrick Kluivert vierden allemaal grote successen in het voetbal, maar woensdag liepen ze samen over een ander soort grasveld. De drie voormalig topvoetballers speelden een dag voor de start van de KLM Open samen met topgolfer Joost Luiten een rondje op de golfbaan. Daar kreeg Kluivert er nog flink van langs van Gullit.

Van Gullit is al langer bekend dat hij na zijn voetbalcarrière verknocht is geraakt aan golf en sinds enkele jaren vervult hij zelfs een officiële functie in de sport. Hij is sinds vorig jaar één van de twee toernooidirecteuren van de KLM Open, het grootste golftoernooi van Nederland. Gullit is daarbij wel vooral het uithangbord en die rol gaat hem goed af.

De ex-topvoetballer dook ook woensdag weer op bij het Pro-Am op de dag voordat het toernooi van start gaan. Daar lopen profs samen met amateurs een rondje. Eén van de groepen sprong wel heel erg in het oog, want golfer Luiten sloeg samen met Gullit, Van Basten en Kluivert een balletje.

Waar Gullit en Van Basten de sport al goed onder de knie hebben, is Kluivert pas sinds kort weer bezig met golfen. Golf.nl legde het viertal vast terwijl ze over de baan liepen en daar bleek dat Kluivert desondanks tevreden was over zijn prestaties: "Als je met betere spelers speelt, gaat jouw niveau ook omhoog. Dat is vandaag ook het geval, het gaat bewonderenswaardig goed."

Gullit roept Kluivert tot de orde

Toch is duidelijk te zien dat Kluivert een stuk minder ervaring heeft en dat blijkt even later tijdens de ronde als hij van ver een bal heel knap in de hole slaat. De voormalig topscorer aller tijden van Oranje loopt wil de bal uit de hole gaan pakken en rijdt daarbij met het karretje over de green heen. Iets dat in het golf absoluut not done is.

Gullit ziet het gebeuren en geeft hem direct een veeg uit de paan. "Wat doe je nou?! Wat doe je?", schreeuwt hij Kluivert toe. De voormalig topspits schrikt zich direct rot en kijkt verbaasd om. "Je mag niet met je karretje, als ze dit zien...", verduidelijkt de Europees kampioen van 1988. Kluivert is zich echter van geen kwaad bewust en wil weten waarom het dan niet mag. "Waarom niet, zegt ie ook nog...", lacht Gullit vervolgens.

KLM Open

De KLM Open gaat donderdag van start en duurt nog tot en met zondag 7 juni. Het toernooi wordt dit jaar gehouden op The International in Amsterdam. Luiten won het toernooi in 2013 en 2016 en is ook dit jaar weer van de partij.

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