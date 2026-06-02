Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel voor op het WK van komende zomer in onder meer de Verenigde Staten en 32 jaar geleden was dat land ook al eens gastheer. Oranje was er toen ook bij, maar het toernooi stond bol van de incidenten. Dat begon al voor het WK toen Ruud Gullit besloot om niet mee te gaan met Oranje. Dat zit één van zijn teamgenoten nog altijd dwars.

Gullit was in die tijd de grote man van Oranje, maar toch was hij er niet bij op het WK in 1994. Dat terwijl hij wel gewoon mee op trainingskamp ging in de voorbereiding op het toernooi. Daar barstte echter de bom tussen hem en toenmalig bondscoach Dick Advocaat. De twee zouden het oneens zijn geweest over de speelwijze en dat was voor Gullit reden om vlak voor het WK plotseling te vertrekken.

Dat moment staat bij veel voetballiefhebbers nog altijd in het geheugen gegrift en dat geldt natuurlijk ook voor zijn toenmalig ploeggenoten. Het vertrek van Gullit blijkt 32 jaar later nog altijd veel los te maken bij één van hen.

'Hij had ons moeten helpen'

Peter van Vossen ging namelijk wel mee naar het WK en blijkt nog steeds te balen van de keuze van de oud-topvoetballer, die hij zag als 'een held'. Het is zelfs de reden dat hij zijn enige WK-deelname niet ziet als hét hoogtepunt van zijn loopbaan.

"Dat hij vertrok was ik echt pissed over, hij had ons moeten helpen", vertelt Van Vossen in gesprek met het AD. Dat een deelname van Gullit aan het WK hem speeltijd had kunnen kosten maakte hem naar eigen zeggen niet uit.

Voordat Gullit besloot om te vertrekken bij Oranje had Advocaat al zijn aanvoerdersband afgenomen nadat de legendarische voetballer openlijk kritisch was op de speelwijze. "Hij nam iedereen mee in het negatieve", is Van Vossen hard over hem. "Dan zat hij op de trap en iedereen moest langs hem. Ik wilde met mijn held spelen, maar de sfeer was na zijn vertrek gelijk een stuk beter."

Ook John de Wolf krijgt er van langs

Niet alleen Gullit krijgt er van langs van Van Vossen, maar ook John de Wolf moet het ontgelden. Hij speelde tijdens het WK vals bij het kaarten, terwijl er daarbij om geld gespeeld werd. Toen hij betrapt werd, zorgde dat opnieuw voor problemen binnen de groep. "Ik dacht: ze gaan hem vermoorden", zegt Van Vossen daarover.

De oud-international begrijpt nog altijd niet waarom De Wolf dat deed. "Als je met zo'n gedachte de voorbereiding op een WK in gaat, dan ben je volgens mij niet goed bij je hoofd. Ook De Wolf heeft mijn toernooi verziekt."

Oranje opnieuw naar Verenigde Staten

Oranje bereidt zich onder leiding van bondscoach Ronald Koeman momenteel voor op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Nederland speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Algerije in Rotterdam en reist daarna richting de Verenigde Staten. Daar oefent het nog tegen Oezbekistan. Het WK gaat voor Oranje op 14 juni van start met een duel tegen Japan. Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni) zijn de andere twee tegenstanders.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover