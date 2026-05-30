Voetballegende Ruud Gullit werkt al maanden aan een bijzonder project: zijn eigen AI-kloon. De voetballegende gaf woensdag tijdens een lezing van ADFormatie uitgebreid tekst en uitleg over zijn zogeheten Digital Human. Tegenover Sportnieuws.nl vertelt Gullit duidelijk waar voor hem de grens ligt. "Het kan niet zo zijn dat mijn avatar ergens anders mee aan de haal gaat dan hoe wij hem opgevoed hebben."

De oud-topvoetballer is één van de eerste Nederlanders met een eigen AI-versie van zichzelf, die hij kan inzetten voor internationale campagnes. "Het is wel héél apart, hoor. Vooral om jezelf te zien en te horen", erkent Gullit in gesprek met deze site. Toch hoefde Gullit niet lang na te denken om mee te werken aan het project. "Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden, dat was ik in mijn carrière als voetballer al."

Daarbij haalt Gullit vrijwel al zijn clubkeuzes aan. "Ik kon van Haarlem naar Ajax, maar koos voor Feyenoord. Daarna koos ik nog voor AC Milan en PSV. Dat waren allemaal clubs die al meer dan tien jaar géén kampioen waren geworden. Ik hou gewoon van uitdaging, zolang er maar wel potentie in zit. We zitten nu in een nieuw tijdperk, dus dan moet je daarin mee. En als je het goed wil doen, moet je er ook op tijd bij zijn."

'Dán kun je écht een gesprek voeren'

De keuze van de voormalig international om een kunstmatig evenbeeld te laten creëren, werd een tijdje terug nog eens bevestigd. "Ik was voor een campagne van Skechers (schoenenmerk, red.) in Amerika in een grote Skechers-winkel. Toen dacht ik wel: als mijn Digital Human hier zou staan, dan kunnen klanten écht een gesprek voeren. Ik ga er zelf niet de hele dag staan en kan niet overal tegelijk zijn, maar met deze technologie kom ik een heel eind. Dit is een goede oplossing voor de toekomst."

Hoewel AI steeds groter wordt, verwacht Gullit niet dat kunstmatige intelligentie een grotere rol dan hemzelf gaat spelen in het voetbal. "Misschien zou je zo'n kloon kunnen inzetten om te vertellen dat een speler wél of géén buitenspel stond. Of om de regels van het voetbal laten uitleggen, maar ik geloof niet dat het analistenwerk gedaan kan worden door AI", stelt Gullit, die met een knipoog benadrukt dat fans niet bang hoeven te zijn dat hij volledig vervangen wordt. "Het tv-werk zal ik blijven doen."

AI-kloon moet herkenbaar blijven

De oud-Ballon d’Or-winnaar ziet wél genoeg voordelen in zijn AI-kloon. Zo zou zijn digitale evenbeeld op de KNVB-website vragen kunnen beantwoorden over het EK van 1988. Ook kan zijn avatar ingezet worden voor internationale reclamecampagnes. "Ik vind het natuurlijk véél leuker om het zelf te doen, maar zo’n Digital Human is wel een kwestie van gemak. Je kunt bijvoorbeeld één reclame draaien en dat in meerdere talen laten inspreken door de AI-kloon. Mijn Japans is bijvoorbeeld niet zo goed, haha."

Gullit hield tijdens het hele proces zelf de controle. Daarbij vond hij het belangrijk dat zijn digitale versie niet té perfect zou worden. "Ik wil dat het altijd duidelijk is dat je met mijn AI-kloon praat. Ik vind het kwalijk als mensen argwanend worden." Hij maakt zich geen zorgen dat zijn avatar straks een eigen leven gaat leiden. "Ik heb altijd de regie in handen. Het kan niet zo zijn dat mijn avatar ergens anders mee aan de haal gaat, dan hoe wij hem hebben opgevoed. Ik bepaal waar hij wel en niet over kan vertellen."

Maximaal aantal campagnes

De oud-voetballer verwacht dat hij met zijn AI-kloon maximaal aan drie à vier campagnes tegelijk mee zal werken. "Het moet wel geloofwaardig blijven én echt bij mij passen. Normaal heb ik drie à vier goede merken waar ik iets mee heb en dat wil ik zo houden. Als ik er niets mee heb, dan ga ik er niets mee doen. Als mensen mij dus zien op pornografische beelden, dat ben ik niet", sluit Gullit grappend af.

Momenteel is Team Gullit, Hibou en Brands Connected nog volop bezig met de ontwikkeling van de Digital Ruud Gullit. Het is nog niet officieel bekend wanneer mensen gebruik kunnen maken van de AI-kloon van het voetbalicoon.

