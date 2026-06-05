Van Anni Friesinger-Postma en Ids Postma is bekend dat ze gescheiden leven. De voormalig Duitse topschaatsster woont met haar twee dochter in het Oostenrijkse Salzburg, terwijl Postma een boerderij in Nederland bezit. Zo nu en dan bezoeken ze elkaar en dan is de liefde als vanouds. Onlangs was Friesinger bij haar man op bezoek, daar blikt ze emotioneel op terug.

Ids Postma en Anni Friesinger trouwden in 2009. De twee schaatskanonnen van weleer kregen twee dochters: Josephine en Elisabeth. De Duitse en Nederlander bouwen samen aan een huis in Oostenrijk, tot die tijd pendellen ze op en neer. In mei streek Friesinger met haar kinderen neer op het Nederlandse platteland.

Anni Friesinger geniet van familietijd

Iedere maand deelt Friesinger-Postma een kleine terugblik van wat ze allemaal heeft meegemaakt op Instagram. Dat doet ze dit keer ook. Mei was volgens haar "zo spannend, intens en compact, en ja, vol inzichten…" Ze keerde terug in het Friese Deersum, waar Postma zijn boerderij heeft. "Eindelijk was ik terug en oh wat heb ik het gemist... Ik houd het niet nog een keer zo lang vol."

Wat het tripje bijzonder maakte, was dat dochters Josephine en Elisabeth er ook waren. Zij zijn begenadigd ijshockeyster en spelen in jeugdteams bij Red Bull Salzburg. Een sportieve familie, kun je wel stellen. In Friesland werd de racefiets er dan ook bij gepakt voor gezamenlijk tochtje. "Sporten met het hele gezin is onze passie en onze drijfveer. Het verbindt ons en geeft ons voldoening! Samen is het nog leuker."

Nieuw huis in de maak

Friesinger en Postma reizen al ruim twintig jaar op en af naar elkaar. "Ondanks de grote afstand die ons vaak scheidt, delen we een diepe band: hij is niet alleen mijn partner, maar ook mijn zielsverwant", zei de Duitse eerder dit jaar in een interview met Bunte. "Het werkt omdat het gewoon goed klikt en we er goed mee om kunnen gaan. We vertrouwen elkaar en hebben vanaf het begin geweten hoe het is om 'apart samen te leven'. We genieten van de kwaliteit van onze relatie, dus het maakt niet zoveel uit hoe vaak we elkaar zien."

In de toekomst wordt dat alleen maar meer, het schaatskoppel is al enkele maanden bezig met de bouw van een huis in Salzburg. Die komt te staan vlak bij de ijsbaan. "In de toekomst wil Ids ook vaker bij ons zijn."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover