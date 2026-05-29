Het Duitse schaatsicoon Anni Friesinger (49) heeft een lat-relatie met de Nederlandse oud-topschaatser Ids Postma. Meervoudig olympisch kampioene Friesinger was rond oud en nieuw bij Postma in Friesland en reisde eind mei weer af naar haar geliefde. En het werd vervolgens nog drukker op de boerderij van Postma.

Friesinger en Postma reizen al 20 jaar op en af naar elkaar. Postma werkt op zijn boerderij in Deersum, Friesinger heeft onder meer een winkel met kleding en accessoires in Salzburg: Small Heroes Conceptstore. Ook wordt ze regelmatig gevraagd om mee te doen aan realityseries en bij de Olympische Winterspelen eerder dit jaar was ze commentator bij Eurosport.

Hitte

Friesinger arriveerde eerder deze maand bij Ids Postma toen het bloedheet was in Nederland. Dat was een tegenvaller voor Friesinger, die zoveel hitte niet had verwacht en ook niet waardeerde. Op haar socials liet ze zien dat ze binnenhuis bleef schuilen. "Ik ben hier niet voor gemaakt", meldde ze toen.

Maar inmiddels is Friesinger geacclimatiseerd en durft ze weer de Friese buitenlucht onder ogen te komen. Ze laat in een post op vrijdag zien dat zij en Postma op de fiets over het asfalt razen. "Sport verbindt", schrijft ze. En dan blijkt dat in het kielzog van Friesinger er nog twee gasten zijn meegekomen.

Fietsen

"Niet alleen mijn man Ids en mij, maar ook onze dochters", zo gaat ze verder. "Ze zijn allebei zo fit en groot geworden dat we nu allemaal samen genieten van fietsen, inlineskaten of schaatsen! Dit zijn bijzondere momenten die blijvende herinneringen creëren", aldus de Duitse. "Elisabeth kreeg haar eerste gravelbike en wilde het meteen uitproberen, dus gingen we op pad door het prachtige Friesland."

In haar story's heeft ze ook aandacht voor de activiteiten op twee wielen. Ze blijkt een Nederands woord te kennen: 'fietsen'. En ze gebruikt een muzieknummer waarin naar het stalen ros wordt verwezen: 'Bagagedrager' van Gers Pardoel.

Ijshockey

Elisabeth en Josephine Postma blinken uit in ijshockey. Ze zijn zelfs zo bedreven in de sport dat ze deel uitmaken van het Duitse jeugdteam. Onlangs deden ze mee aan het WK voor jeugdteams. Ze spelen allebei in de jeugd van Red Bull Salzburg.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover