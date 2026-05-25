Schaatslegende Anni Friesinger (49) heeft een lat-relatie met Ids Postma, evenals de Duitse een voormalig topschaatser met olympisch goud in de kast. Ze pendelen heen en weer tussen Salzburg in Oostenrijk en Friesland. Maar soms zitten er aardig grote gaten tussen de bezoekjes, zo blijkt.

Drievoudig olympisch kampioene Friesinger houdt diverse ballen de lucht in. Momenteel bouwen zij en Postma aan een nieuw huis, ook heeft ze het druk met de opvoeding van hun twee dochters, die stevig aan de weg timmeren in het ijshockey, en Friesinger is gewild als gast in tv-programma's. Zo is ze bijvoorbeeld door SAT.1 uitgenodigd om mee te doen aan het culinaire programma Celebrity Taste, dat in 2027 op de buis komt.

Deersum

Eind vorig jaar deed Friesinger tegen Schaatsen.nl uit de doeken hoe de twee hun relatie zo ongeveer invullen. Ze vinden het prima werken om van elkaar gescheiden te wonen, ook nog in twee andere landen. Ze zei: "We doen dat al twintig jaar. Toen de kinderen nog niet leerplichtig waren, konden we overal zijn, nu vooral in vakanties en weekenden."

En zo kon het gebeuren dat Friesinger maandenlang afwezig was in de Friese plaats Deersum, waar Postma een boerderij bestiert. Begin dit jaar was ze nog wel in Friesland, waar ze genoot van de sneeuw, zo bleek uit plaatjes op haar Instagram. Nu, eind mei, is de situatie totaal anders. Het is deze dagen in Friesland dik 25 graden en de ijskoningin van weleer blijkt daar niet zo goed tegen te zijn bestand.

Wolkom Thús in Fryslán

Op Instagram schrijft Friesinger: "Zo lang niet meer in mijn tweede huis geweest... Bijna 5 maanden voorbij, veel afspraken, toernooien en projecten en des te mooier om hier weer te zijn. Wolkom Thús in Fryslán."

Vervolgens laat ze in enkele story's meer zien van haar verblijf in Deersum. "Oké, affogato en ijskoffie zijn hier nog wel te doen. Wat een hittegolf! Het is hier lekker koel. Ik ben niet echt gemaakt voor de hitte", meldt de drievoudig wereldkampioene allround. Affogato is een Italiaans dessert, dat met dit weer wat verkoeling kan brengen, want het bevat ook vanille-ijs.

