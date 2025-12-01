Irene Schouten mag dan gestopt zijn professioneel schaatsen, stilzitten doet ze allerminst. Ook na haar carrière blijft ze actief en fit bezig. Zo is ook zij nu getroffen door de grote sporthype genaamd Hyrox.

Na een glansrijke carrière van vijftien jaar, waarin Schouten regelmatig uitblonk op het ijs en in 2022 zelfs drie keer goud veroverde, besloot ze in 2024 haar schaatsen aan de wilgen te hangen. "Na vijftien jaar topsport wil ik andere dingen", vertelde ze destijds aan de NOS.

Hyrox

Een van die andere dingen blijkt dus Hyrox te zijn: dé sporthype van het moment. Bij deze sport leg je in totaal acht kilometer af, maar niet in één ruk: de race bestaat uit acht keer één kilometer hardlopen, en na elke kilometer volgt direct een krachtoefening

De populariteit van Hyrox is de afgelopen tijd gigantisch toegenomen. Steeds meer bekende namen uit de sportwereld, onder wie Erben Wennemars en Naomi van As, zoeken er graag hun grenzen mee op. Afgelopen zomer was er zelfs een wereldkampioenschap Hyrox, dat plaatsvond in Chicago.

'Raad wie het ook probeert'

Nu is ook Schouten gezwicht voor de Hyrox-hype. In een post op Instagram laat ze weten ermee bezig te zijn. Op een van de beelden is te zien hoe ze squat met een zware bal in haar handen, terwijl ze in andere video’s push-ups maakt, daarna een meter ver wegspringt en dat steeds opnieuw herhaalt.

Ook is te zien hoe ze meterslang zware gewichten heen en weer duwt. "Raad wie het ook probeert", schrijft de voormalig topschaatsster bij het bericht, doelend op de hype die bestaat.

Andere dingen?

Schouten opperde dus dat ze 'na vijftien jaar topsport andere dingen wilde'. Met Hyrox doet ze daar dus alsnog een beetje aan. Daarnaast blijkt uit wel meer recente gebeurtenissen dat ze haar affininiteit met sporten niet helemaal achter zich kan laten. Zo opende ze ook haar eigen pilatesstudio's in Volendam, Enkhuizen en Hoogkarspel. Daarnaast heeft Schouten ook onlangs een abonnement genomen bij een schaatsbaan in de buurt.