Voor Irene Schouten, haar man Dirkjan Mak en hun zoontje Dirk is elk stapje dat het nog geen één jaar oude kindje maakt een grote. De baby kampt met een genetische mutatie en heeft onder andere last van epilepsie. Maar in alle ellende wordt ook elk positief nieuws gevierd in het gezin van de oud-topschaatsster.

Trotse moeder Schouten deelt zondag een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van hun zoontje. Hij kan namelijk sinds kort zijn hoofd zelf optillen en omhoog houden. Voor sommige gezinnen misschien een kleine stap die wellicht ongezien voorbij gaat, maar in het kader van de medische zorgen rondom kleine Dirk is het al een flinke stap. 'Zo trots', schrijft Schouten bij twee foto's op haar Instagram van haar zoontje in de armen van een bekende en in een kinderstoel.

i Irene Schouten deelt positief nieuws op haar Instagram.

'Stapje voor stapje, een hele belangrijke'

'Stapje voor stapje. Een hele belangrijke. Hij kan z'n hoofdje optillen', legt ze uit aan haar volgers, begeleid door twee hartjes. Het is voor het gezin een welkome ontwikkeling. Zondag onthulde Schouten zelf bijvoorbeeld nog hoe de medische zorgen haar leven en dat van haar gezin op z'n kop gooiden. De 33-jarige Schouten werd op de Olympische Winterspelen van 2022 nog drievoudig wereldkampioene. Nog geen jaar geleden won ze ook nog eens drie keer goud op de WK afstanden in Calgary.

Snelle, maar moeilijke zwangerschap

Vlak na die topprestatie kondigde ze tot iets verrassing haar afscheid van de topsport aan. Ze wilde altijd al graag een gezin (proberen te) stichten en besloot van het leven en van haar man te genieten. Al heel snel kondigde het stel hun eerste zwangerschap aan en kon het gezinsleven beginnen. Schouten vertelde wel openhartig dat ze tijdens haar zwangerschap zo misselijk was dat ze nauwelijks eten en drinken binnen kon houden. Ze verdroeg alleen cola en dus leefde ze een tijdje op dat drankje.

Dirk bijna jarig

Op 6 december 2024 werd hun zoontje Dirk geboren en na anderhalve maand bleek dat hij een genetische afwijking heeft die voor veel verdriet, maar ook kracht, zorgt. Binnenkort viert hij dus zijn eerste verjaardag.