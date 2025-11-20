Robin Groot verraste eerder dit jaar door haar afscheid als schaatsster aan te kondigen. Maar dat betekent zeker niet dat de 24-jarige nu stil zit. De geboren Alkmaarse is druk bezig in een sportwereld die steeds bekender wordt: hyrox.

Groot vertelt haar 137.000 volgers op Instagram vaker over haar hyroxavonturen. Ditmaal richt ze zich op de zogeheten 'sled push', een onderdeel waarbij gewichten naar voren geduwd moeten worden. Nu lukt die oefening uitstekend, maar dat was de eerste keren wel anders.

'Voordat ik met HYROX begon, had ik deze oefening nog nooit gedaan', vertelt Groot. 'Ik dacht altijd dat je hier vooral sterke armen voor nodig had, waardoor ik bij mijn eerste poging letterlijk geen meter vooruitkwam.'

'Dat nam ik mee uit het schaatsen'

Maar gelukkig kwam het allemaal goed voor de voormalig schaatsster, die de afgelopen seizoenen voor Team IKO-X2O reed. 'Met de juiste tips en techniek kwam ik erachter dat het eigenlijk draait om sterke beenspieren. De techniek zit vooral in een lage houding en goede positie, terwijl je core en armen zorgen voor stabiliteit.'

'Sterke beenspieren nam ik gelukkig mee uit het schaatsen en inmiddels is dit een van mijn favoriete oefeningen', sluit Groot af. Schaatsen kon zij uitstekend. In 2020 werd zij viervoudig wereldkampioen bij de juioren en stond in 2023 en 2024 in de top tien van Nederland op de 1500, 3000, 5000 meter en de mass start. Groot werd in 2023 zelfs vierde op het EK allround.

Stoppen met schaatsen

Groot - die ook aan het oefenen is met skiën - beantwoordde enkele maanden geleden vragen op sociale media over waarom zij is gestopt. 'Het vuurtje doofde stukje bij beetje, na jarenlang alles te hebben gegeven en meerdere tegenslagen te hebben verwerkt. In de laatste maanden merkte ik dat het me mentaal steeds zwaarder viel en ik er niet meer 100 procent voor kon gaan. En dat weet je: dit is het moment.'

'Het was zonder twijfel de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen', geeft Groot toe.