Schaatskampioene Irene Schouten is inmiddels al een poosje gepensioneerd als schaatsster. Toch heeft ze onlangs de schaatsen weer uit de kast getrokken en een abonnement genomen bij een schaatsbaan in de buurt. De schaatsicoon onthult dan ook dat ze het lastig vindt om te schaatsen zonder een doel voor ogen te hebben.

Na een glansrijke carrière van vijftien jaar, waarbij Schouten zich vaak liet gelden op de ijsbaan en in 2022 liefst driemaal goud won, hing ze in 2024 haar schaatsen aan de wilgen. "Na vijftien jaar topsport wil ik andere dingen", vertelde ze destijds aan de NOS.

Die "andere dingen" bestaan onder meer uit de zorg voor zoontje Dirk, die een zeldzame genetische mutatie en epilepsie heeft en daardoor meer intensieve zorg nodig heeft dan andere kinderen van zijn leeftijd. "We laten ons niet tegenhouden en betrekken Dirk overal bij", schetst De Noord-Hollandse in Vrouw.

Vakantie

Dat Schouten en haar partner DirkJan Mak (37) zich niet laten tegenhouden, blijkt wel uit een vakantie naar Gran Canaria, die op de planning staat. "Dat vergt veel voorbereiding", deelt de schaatsicoon. "Dirk kan nog niet zelfstandig zitten. Hij heeft een aangepaste kinderwagen én kinderstoel nodig."

"Maar je kan niet een complete inboedel meenemen op vakantie", gaat ze verder. "Door het gewoon te doen komen we er vanzelf achter wat wel en niet werkt. Dat zijn leermomenten voor ons."

Ondernemen

Ondanks de zorg voor zoon Dirk, kan schouten haar affiniteit met sporten niet helemaal achter zich laten. Zo opende ze haar eigen pilatesstudio's in Volendam, Enkhuizen en Hoogkarspel. Zelf beoefent ze de sport ook. "Het is een hele andere manier van sporten", legt ze uit. "In het begin vond ik het zwaar. Nu zorgt het ervoor dat ik mijn hoofd kan leegmaken."

Ook het schaatsen, kan ze niet volledig achter zich laten. Schouten heeft dan ook haar schaatsen weer uit het vet gehaald en een abonnement genomen bij een schaatsbaan bij haar in de buurt. "Maar over het ijs glijden zonder doel, dat wordt heel lastig voor mij", onthult ze.

Palmares

Naast driemaal goud op de Olympische Winterspelen, heeft Schouten ook negen wereldtitels en vijf Europese titels achter haar naam staan.