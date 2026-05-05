Joy Beune en Kjeld Nuis hebben allebei liefde voor schaatsen, eten en snelheid. Ze komen uit voor rivaliserende teams, maar dat belet ze er niet van om samen een nieuw avontuur aan te gaan.

De twee hebben momenteel alle tijd van de wereld om andere uitstapjes aan te gaan. Het nieuwe seizoen is mondjesmaat begonnen, maar er is nog voldoende ruimte in de agenda vrij om extra bij te beunen. Dat deden ze dan ook. Beune en Nuis lijken het gezicht van een nieuwe campagne die te maken heeft met eten.

Nuis is al sinds jaar en dag het gezicht van het Belgische bedrijf Foodmaker, dat zich inzet voor een gezonde levensstijl met goede, verse voeding. Ook Mathieu van der Poel, Vincent Kompany en Lotte Kopecky zijn ambassadeur

Regelmatig deelt Nuis op Instagram maaltijden die hij kant en klaar krijgt van het merk. Handig, vooral in het seizoen wanneer de kalender wat voller staat. Beune zal zo nu en dan mee hebben geprofiteerd van de samenwerking die haar vriend heeft, maar inmiddels behoort ze zelf ook tot het team.

Daar lijkt het in ieder geval stevig op. Dinsdag waren Beune en Nuis flink in de weer, bij hun thuis en supermarkt Jumbo. Een flinke cameraploeg kwam over de vloer om iets te filmen. De topschaatsers droegen daarbij kleurrijke pakjes. Beune was volledig gehuld in roze, met matchende schoenen. Nuis droeg op zijn beurt gele shorts en een bijpassende trui. Ook had Beune het logo van Foodmaker in haar handen.

Zij omschrijven zichzelf als volgt op hun website: "Sinds 2004 zorgt Foodmaker voor ultraverse en heerlijke maaltijden, met ingrediënten die zoveel mogelijk van onze eigen biovelden komen. We produceren op een duurzame manier zonder smaakversterkers, mayonaise of geraffineerde suikers en met respect voor mens, dier en planeet. Dat is onze filosofie."

