Tijdens een vakantie kan je voor onaangename verrassingen komen te staan. Topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune maakten daar een grappig filmpje over voor op hun socials.

Het schaatskoppel keerde terug van de Olymische Winterspelen met eremetaal op zak. Nuis werd derde op de 1500 meter, wat gevoegd bij zijn eerdere twee gouden plakken op de schaatsmijl betekent dat hij de succesvolste schaatsers ooit is op de olympische 1500 meter. Beune werd met het Nederlandse team tweede bij de team pursuit.

Trips

Vervolgens ondernamen de geliefdes diverse trips: ze gingen op wintersport, maar zochten onlangs ook nog even de zon op. Zo waren ze onlangs nog op Gran Canaria. Op TikTok plaatste Nuis een grappige sketch vanaf die locatie.

Beune heeft een fles drank in haar hand en in haar andere een glas met het kostbare spul. De tekst is: "Ik hou wel van deze all-inclusive vakantie!" Nuis staart naar zijn glas en schrikt dan op: "Wat? Nee, het is geen all-inclusive vakantie." Waarop Beune zich afvraagt: "Waarom is alles dan gratis?" Nuis toont vervolgens zijn telefoon en toont daarop zijn creditcard. Hij heeft, dat is dus de clou, voor elk extra drankje moeten betalen.

Pien Hersman

Collega-schaatsster Pien Hersman schrijft in de reacties: "Sinds wanneer betalen jullie voor vakantie?" Beune stelt dat ze inderdaad niet betaalt. Hersman zegt: "Jij hebt het goed voor elkaar."

Beune heeft de video ook op Instagram gezet. Ook daar bemoeit Hersman zich met de content. Haar tennissende vriend Jesper de Jong beschuldigt de schaatsers ervan het idee voor de sketch te hebben gestolen. "Ik ken deze", aldus De Jong. Hersman sneert richting Nuis: "Boomers kunnen ook niks zelf verzinnen." Nuis vindt op zijn beurt dat Hersman maar matige content maakt op haar socials: "Anders maak jii ff een “wat eet ik op een dag” waar niemand op zit te wachten."

