Het populaire koppel Joy Beune en Kjeld Nuis heeft veel dingen gemeen. Ze behoren allebei tot de wereldtop in het mondiale schaatsen, zijn bezitter van olympische medailles én zijn dol op absolute snelheid. Zaterdag ontvingen Beune en Nuis hun langverwachte tweewieler.

Voor het powerkoppel stond het afgelopen schaatsjaar in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan. In aanloop naar het prestigieuze toernooi kreeg Beune wel een teleurstelling te verwerken. Als wereldkampioene plaatste ze zich niet voor de 1500 meter. Ook een ticket voor de 5000 meter liep ze mis, waardoor ze alleen op de 3000 meter individueel in actie kwam.

Olympische medailles

Dat liep uit op een teleurstelling, Beune eindigde op een vierde plaatst net buiten de prijzen. Later dat toernooi revancheerde ze zich met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud op de ploegachtervolging. Goud was de verwachting, het werd zilver. Maar daar was de schaatsster uit Borne niet ontevreden over.

Later dat toernooi was Beune getuige van een stukje geschiedenis van haar partner. Nuis reed een fantastische 1500 meter en veroverde daar brons. Daarmee werd hij de succesvolste olympiër aller tijden op de schaatsmijl, na twee eerdere gouden plakken. Daarmee zat zijn seizoen erop, hij sloeg de NK sprint over. Beune reed nog de WK allround en werd daar eveneens vierde.

Nieuwe motorfietsen

Daarna begon een mooie periode voor Beune en Nuis. De twee gingen ontelbare keren op wintersport en genoten onlangs ook nog van een vakantie met Jax, de zoon die Nuis kreeg met zijn eerdere relatie Jill de Robles. Beune en Nuis zijn al enigszins bezig met de voorbereidingen op een nieuw seizoen, maar in hun vrije tijd zullen ze zo nu en dan de wielerfiets inruilen voor de motor.

Zaterdagmiddag kreeg het koppel nieuwe Ducati's in huis. Nuis ging er met een absoluut beest vandoor: de Ducati Streetfigther V4 S. Beune heeft gekozen voor een instapmodel, aangezien ze pas sinds vorig jaar haar motorrijbewijs heeft. Het gaat om de Ducati Monster. "Twee is beter dan één!", laat Ducati Benelux weten. "Ik wens jullie beiden veel veilige en plezierige ritten!"