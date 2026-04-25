Schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune geniet nog even van een heerlijke vakantie voordat de voorbereidingen op het komende schaatsseizoen weer van start gaan. Dat doen ze op een prachtige plek, laat Nuis zien op Instagram.

Nuis en Beune hebben optimaal gebruik gemaakt van de rustperiode na afloop van het olympisch schaatsseizoen. Ze wonnen allebei een medaille op de Winterspelen in Milaan. De schaatser van Team Reggeborgh won brons op de 1500 meter en Beune pakte zilver op de ploegenachtervolging.

Na het seizoen gingen ze liefst twee keer op wintersport. Maar nu heeft het stel de warmere temperaturen op gezocht, samen met Jax, de 9-jarige zoon van Nuis uit een eerdere relatie.

Koffie

Toch heeft Nuis een andere liefde thuis moeten laten, namelijk zijn gepersonaliseerde koffiemachine. Het drankje is een grote passie van de schaatser en hij heeft zelfs zijn eigen koffieboon: Member 1.500 - Kjeld's Blend, vernoemd naar zijn favoriete schaatsafstand. Volgens Nuis is de boon 'een klein beetje zoetig'.

Maar op reis heeft de 36-jarige schaatser nog steeds zijn eigen ritueel om koffie te zetten. Dat doet hij lekker in de zon op het balkon. Iets andere setup, maar het uitzicht...", schrijft hij in zijn Instagram Story met een aantal emoji's met hartjesogen erachter.

Vervolgens laat hij ook aan zijn volgers zien waar hij precies op uitkijkt. Voor hem zit Beune, die ook een kopje koffie in haar hand heeft. Daarachter zijn groene bergtoppen te zien. "Lekker hoor", aldus Nuis. "Het uitzicht ook trouwens."

Nieuw schaatsseizoen

De twee kunnen nog even genieten van de rust voordat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen weer beginnen. Volgens ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As kan die omslag best pittig zijn.

"Als je dan even lekker op vakantie ging ,dan liet je inderdaad even alle teugels vieren", vertelt Hoog in de podcast van Sportnieuws.nl. "Wij hadden dan wel een loopschema mee. Maar ja, we dronken ook een wijntje en lieten die taartjes ook niet staan. En dan moest je weer beginnen. Die eerste dag vond ik altijd mentaal best wel zwaar."