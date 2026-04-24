Schaatsster Elisa Dul heeft het afgelopen seizoen een enorme klap moeten verwerken. Ze kwam vlak voor het olympisch kwalificatietoernooi OKT ten val. Voor het komende schaatsjaar heeft ze een nieuwe stap gezet: ze gaat samen werken met Joy Beune bij Team IKO-X2O.

Dul kondigde donderdag het afscheid van haar ploeg Albert Heijn-Zaanlander aan. Wat haar volgende stap zou zijn in haar loopbaan, was toen nog niet duidelijk. Maar een dag later is er nieuws: de 27-jarige maakt de overstap naar Team IKO-X2O, het team dat komend seizoen verdergaat onder de naam Team X2O Badkamers.

De allroundster gaat daar samen trainen met onder anderen Joy Beune, meldt de ploeg. Dul was als juniore een groot talent en werd onder meer wereldkampioene bij de mass start en op de achtervolging. De laatste jaren boekte ze vooral op nationaal niveau successen. Met AH Zaanlander werd ze driemaal Nederlands kampioene op de ploegenachtervolging. Daarnaast was er brons op de 3000 meter (2024) en op de mass start (2023). In 2024 werd ze ook knap tweede op de NK allround.

Olympische Spelen

Bij Team AH-Zaanlander was Dul ploeggenote van Marijke Groenewoud, die samen met nieuwe teamgenoot Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver won op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Dul hoopte ook op de Winterspelen in actie te komen, maar vlak voor het OKT kreeg ze een persoonlijk drama te verwerken.

In december ging het tijdens een trainingswedstrijd mis. Ze kwam ten val en brak daarbij haar scheen- en kuitbeen. Daardoor kon ze de Spelen natuurlijk vergeten. Ook de rest van haar seizoen zat er meteen op.

Liefdevolle reacties

Dul krijgt na de aankondiging liefdevolle reacties en veel succeswensen op Instagram. Ook haar oude ploeg laat van zich horen na het nieuws. "Succes Elisa", schrijft Team AH-Zaanlander.