'Schaatszussen' Joy Beune en Robin Groot vieren op 'eigen wijze' vakantie: 'Heel goed bevallen'

Joy Beune genoot van een vakantie met Kjeld Nuis en zijn zoontje én was ook nog een weekje weg met Robin Groot. De teamgenoten van IKO waren - samen met twee wielrensters - op ‘traincation’, zoals de topschaatssters het noemen.

"Heel leuk", blikt Groot bij Sportnieuws.nl terug op de vakantie in Malaga. Wielrensters Femke Beuling en Zoë Bäckstedt waren ook mee. "Zij zitten natuurlijk midden in hun seizoen, en Joy en ik beginnen dan net een beetje met opbouwen. Vorig jaar hebben we het ook gedaan en dat was heel goed bevallen."

"Zij moeten wel een uur of zes fietsen", doelt Groot op de wielrensters. "Dat doen Joy en ik natuurlijk niet. Wij fietsen dan drie, vier uur." Beune voegt daaraan toe: "Ik vind het sowieso lekker om met de fiets eropuit te gaan." In haar vakantie met Nuis stapte zij ook twee keer de fiets op, maar ‘toen was het wel écht vakantie’.

Elf maanden in training

Beune geeft aan dat het seizoen eigenlijk elf maanden duurt. "Eén maand vakantie en dan begint het allemaal weer." Desgevraagd somt Groot de duur van het off-season op: "Midden maart is het seizoen klaar en dan heb je twee weken dat je ‘een beetje niks’ doet."

"Ik heb één week niet getraind en dan begin je toch weer heel gauw", gaat Groot verder. "Je kan niet een maand lang niet trainen. Eigenlijk train je het hele jaar door, ook in het off-season zonder het team." Ze kijkt terug op het weekje ‘klimmen’ en ‘traincation’ met drie van haar vriendinnen: "Eigenlijk mijn enige vakantie."