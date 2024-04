Joy Beune en vriendinnen zonnen, trainen én dollen in Spaanse villa: 'Alweer Malaga?'

Het schaatsseizoen zit er al lang en breed op en dus nemen de Nederlandse schaatsers het er even van. Ze waaieren uit over de wereld en herstellen in zonnige oorden van het lange seizoen. Wereldkampioene allround Joy Beune zit met een stel vriendinnen in een Spaanse villa en ze vermaken zich prima.

Beune vertrok vorige week met vriendin en ploeggenoot Robin Groot met het vliegtuig naar Spanje. In de zon zijn de twee zelfbenoemde schaatszussen vooral heel veel aan het fietsen. Daarvoor hebben ze gezelschap van wielrensters Zoe Bäckstedt en Femke Beuling. Beune kondigde eerder al aan dat ze flink wat kilometer zou gaan maken, omdat fietsen 'het leukste is wat er is'.

Malaga

Maar er wordt niet alleen getraind. Samen met Groot verliet Beune de villa in Zuid-Spanje voor een bezoek aan de prachtige binnenstad van Malaga. "Weer naar Malaga vandaag?", liet Beuling in een reactie op de foto op Instagram weten. "Gaan jullie morgen anders mee fietsen?" "Huh fietsen? Ben je gek", reageerde Groot, tot hilariteit van Kjeld Nuis, de vriend van Beune, die niet mee mocht op de 'meidenvakantie'.

Robin Groot

Groot is net als Beune een allrounder. Ze werd vierde bij de EK allround 2023. "We zijn nu echt wel heel close", zei Groot tijdens dat toernooi over Beune. De twee hadden toen net de overstap gemaakt van Jumbo-Visma naar Team IKO, waar ze allebei nog altijd rijden. "Joy is niet alleen een teamgenootje, ze is een van mijn beste vriendinnen geworden. We hebben een onwijs goede band."