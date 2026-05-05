De maandagavond stond voor tal van beroemdheden in het teken van het Met Gala. Ook veel beroemde sporters hadden van alles uit de kast getrokken om er zo opvallend mogelijk uit te zien. Toch ging de meeste aandacht uit naar een heel speciale sportvrouw. Lindsey Vonn keerde terug op de rode loper en leek zo waar weer voorzichtig te kunnen lopen.

Bij het Met Gala gaat het vooral om gezien worden. Alle bekende celebrities doen maar wat hun best om er zo goed mogelijk uit te zien, en bovendien om zo veel mogelijk op te vallen. Dat was maandagavond niet anders toen het jaarlijkse gala in New York weer op de planning stond. Maar dat tussen alle grote sporthelden ook Lindsey Vonn aanwezig zou zijn, had immers niemand verwacht.

'Voel me meer mezelf'

Skilegende Vonn heeft een lange weg moet afleggen na haar horrorcrash op de Olympische Spelen in Milaan. Vervolgens moest ze liefst acht keer geopereerd worden. Inmiddels gaat het gelukkig weer iets beter met haar. "Ik voel me goed, ik voel me vrouwelijker en ik voel me weer mezelf", vertelde Vonn tijdens het gala voor de camera's van ESPN. Haar jurk en uiterlijk zagen er weer piekfijn uit.

"Het is een tijdje geleden dat ik mij weer als mezelf heb kunnen voelen en dat ik er zo uit kon zien", licht Vonn verder toe, die eindelijk weer tijd had om tijd aan haar uiterlijk te besteden. De afgelopen maanden waren immers vooral gefocust op ziekenhuizen en herstel. "Dit is een hele belangrijke avond voor mij. En natuurlijk ben ik dolblij dat ik hier ben."

Rentree op de piste?

Over haar toekomst op de lange latten is nog altijd veel onduidelijk. Eerst moet Vonn zo goed mogelijk herstellen, al meldde ze eerder al dat ze hoe dan ook weer wil skiën. Of dat weer op topniveau is of recreatief is nog onduidelijk. "Ik wil gewoon geen overhaaste conclusies trekken of zelfs maar speculeren over wat ik ga doen", vertelde de Amerikaanse daarover tegen Associated Press. "We zullen zien wat er gebeurt, maar dit is nu al een grote overwinning."

Het voelde in ieder geval weer goed voor veel fans om de legendarische skiester weer lopend te kunnen zien. Al ging dat niet zonder slag of stoot, zo deelt ze op Instagram. Om er als een echt catwalkmodel bij te lopen, moest Vonn zeer veel oefenen. Eerst met kruk en vervolgens zonder ondersteuning. Het toont andermaal aan wat voor vechter ze is, waardoor een terugkeer op de piste er waarschijnlijk ooit wel van zal komen.