Jutta Leerdam blijkt over nog veel meer sporttalenten te beschikken dan enkel schaatsen. De olympisch kampioene deed onlangs al eens mee aan een voetbaltoernooi en nu heeft haar verloofde Jake Paul deelden gedeeld waarop ze weer een andere sport doet.

Leerdam is momenteel aan de andere kant van de wereld en dat is niet gek, want haar geliefde woont daar natuurlijk. Het lijkt erop dat ze gewoon in Puerto Rico, de plek waar Paul een enorm landgoed bezit, zijn. De Amerikaan deelde op zijn Instagram namelijk een video waarin hij Leerdam filmt met als bijschrift 'home sweet home'.

Later plaatste hij nog een video en daarin laat de topschaatsster zich nog maar eens van haar sportieve kant zien. Samen met onder meer Logan Paul, de broer van Jake, zijn ze namelijk aan het beachvolleyballen. Dat blijkt de olympisch kampioene op de 1000 meter ook wel aardig onder de knie te hebben.

i Jutta Leerdam in actie als beachvolleybalster. © Instagram / Jake Paul

Leerdam blijft fit ondanks onzekerheid over toekomst

Leerdam kwam dus al bijna drie maanden geleden voor het laatst in actie op het ijs, maar ze zit sindsdien zeker niet stil. Ze deed al eens mee aan een voetbaltoernooi voor een merk waar zowel zij als Paul een overeenkomst mee hebben. Daar viel ze op door een prachtige assist te geven en ook kreeg ze op wel heel ongelukkige wijze een kopstoot.

De topschaatsster deelt ook geregeld beelden met haar volgers vanuit de sportschool waaruit blijkt dat ze er alles aan doet om fit te blijven. Het is echter nog de vraag of dat met het doel is om weer op het ijs te gaan schitteren. Het is nog onduidelijk of Leerdam komend seizoen doorgaat.

Wisseling bij haar ploeg

Bij haar zelf opgezette team gaat er in ieder geval wel iets veranderen. Ze koos er twee jaar geleden om individueel verder te gaan, maar voegde later Kai Verbij en Ted Dalrymple toe tot haar Team Kafra. Die laatste maakte afgelopen week bekend dat hij vanaf volgend seizoen voor Team Staan-CTS Group van ex-topschaatser Hein Otterspeer gaat rijden.