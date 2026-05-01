Skilegende Lindsey Vonn is nog steeds herstellende van de zware blessure die ze opliep bij haar val op de Olympische Spelen van Milaan. Ze brak haar been en moest al acht operaties ondergaan. Haar toekomst als sporter is nog onzeker.

Vonn verkeert nog steeds in "overlevingsmodus", zo vertelt ze aan Associated Press. Ze heeft al acht operaties achter de rug, maar is nog steeds niet uitbehandeld. Binnenkort moet ze weer onder het mes om het metaal uit haar been te halen en haar kruisband te vervangen.

Emotioneel besluit

De 41-jarige Amerikaanse zal nog een lange periode moeten herstellen, maar wil nog geen conclusies trekken over een mogelijke terugkeer op de latten. "Misschien ga ik met pensioen. Misschien kan ik nooit meer wedstrijden skiën en dan is dat prima. Maar ik kan emotioneel nog geen beslissing nemen op dit moment."

Het zal nog zeker anderhalf jaar duren voordat ze weer de oude is. "Ik wil deze fase gewoon doorkomen en kunnen zien waar ik sta in het leven. Ik wil nog geen besluit nemen nu want dat zou overhaast zijn. Ik wil geen fout maken."

Gered van amputatie

De beenbreuk heeft mentaal wel veel impact gehad op Vonn. Ze beschrijft de blessure 'heel anders' dan eerdere. "De ernst van het kwetsuur en het besef dat ik mijn been kwijt had kunnen raken liet zien hoe erg het was", legt ze uit.

In het ziekenhuis in Italië werd vlak na de crash haar been gered van amputatie. De druk in haar gebroken onderbeen werd door bloedingen en zwellingen zo groot dat er een gevaarlijke situatie ontstond.

"Ik kan goed omgaan met pijn, maar dit was zo extreem", vervolgt ze. "Het komt niet eens voor in het universum van pijn zoals ik dat eerder heb ervaren."