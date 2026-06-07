Alexander Zverev en Flavio Cobolli strijden zondag op Roland Garros om de titel bij de mannen. Duizenden fans zitten in Parijs op de tribune en natuurlijk zijn er ook weer een hoop beroemdheden die hun gezicht laten zien bij de finale.

Ieder jaar lopen de sterren massaal uit om te komen kijken bij de grote tennisfinales en Roland Garros vormt daar uiteraard geen uitzondering op. Zelfs niet nu het affiche toch een stuk minder spectaculair is dan een jaar geleden. Toen speelden Carlos Alcaraz en Jannik Sinner waarschijnlijk de beste mannenfinale ooit. De Spanjaard trok na meer dan vijf uur tennis aan het langste eind, maar dit jaar is alles anders.

Verrassende finale

Alcaraz haakte geblesseerd af en Sinner vloog er al in de tweede ronde uit doordat hij door de hitte bevangen werd in Parijs. Ook Novak Djokovic blies vroeg de aftocht en daardoor kwam er een verrassende finale uit de koker.

Het verrassende zit hem niet zozeer in Zverev, want de Duitser is de nummer 3 van de wereld en stond al drie keer eerder in een grandslamfinale. Hij won er echter nog nooit één en heeft zondag een unieke kans om er wel eentje te pakken. Zijn tegenstander is tenslotte Cobolli, de nummer 14 van de wereld. Het beste resultaat van de Italiaan op een Grand Slam was de kwartfinale op Wimbledon vorig jaar, maar in Parijs profiteerde hij optimaal van de chaos.

Sterren op de tribunes

Ondanks die verrassende finale zijn er een hoop beroemdheden op de tribunes te vinden. Zo is onder meer Arsène Wenger van de partij. De Fransman was vroeger jarenlang coach van voetbalclub Arsenal, maar werkt tegenwoordig voor wereldvoetbalbond FIFA.

Ook zijn er een hoop bekende mensen die niet uit de sportwereld komen. Onder meer acteur Rami Malek, onder meer bekend van zijn rol als Freddie Mercury in de film Bohemian Rhapsody, actrice Lily Collins, hoofdrolspeelster in Emily in Paris, en zangers Stromae en Lenny Kravitz zitten op de tribunes bij de finale.

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